Pinkan Mambo parecía valiente hasta que afirmó que le pagaron RP. 200 millones en el Synchronize Fest 2025

VIVA – Cantante Crema mambo De vuelta en el foco público después de aparecer en el programa de música anual Synchronize Fest 2025. El ex personal de RATU actuó en la etapa dinámica del tercer día, domingo 5 de octubre de 2025, en el segmento temático de «Era Centil».

En el segmento nostálgico, Pinkan apareció con los cantantes de la fila de hits en la década de 2000, como Citra Scholastika, Aura Kasih, T2, ella, Sinta y Jojo, a Astrid. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Era centil en la etapa dinámica de sincronización 2025

Al cerrar la «Era Centil», el segmento Mambo apareció en un estilo valiente y seguro. Realizó una serie de canciones icónicas que solían saltar su nombre con Maia Estianty en el grupo Ratu, como «No le digas a nadie», «amigos pero íntimos» a «Crocodile Land».

La atmósfera del escenario era aún más animada cuando Pinkan bailó en el escritorio del DJ como la apertura de su actuación, la acción que inmediatamente invitó a los aplausos y aplaudió a los miles de espectadores presentes.

Pero no solo su apariencia robando atención. Al margen de su acción escénica, Pinkan Mambo también hizo una sorprendente confesión sobre el pago que recibió en el evento.

«Me pagaron 200 millones, así que todos silenciosos», dijo Pinkan en el escenario.

Después de la declaración, la atmósfera cambió la emoción. Con los ojos llorosos, Pinkan expresó su disculpa y derribo a la audiencia.

«Estoy muy feliz de estar aquí, si puedo decir, perdóname si tengo un error con ustedes», dijo, llorando.

También explicó que todo lo que hizo en el escenario no era únicamente por la sensación, sino por su hijo.

«Todo lo que hago es solo comprar la leche de mi hijo, pero seremos una fiesta. Gracias por ir a casa de Estados Unidos a Indonesia porque los amo a todos», dijo.