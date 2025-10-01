Pinkan Mambo deja su pie de una casa de lujo, ¿el negocio de las donas está en quiebra?

VIVA – La impactante decisión del cantante Crema mambo Para dejar su lujosa residencia en el área de BSD y se mudó a una unidad de apartamentos en Pondok Indah, South Yakarta, inmediatamente desencadenó una ola de especulaciones entre el público.

Leer también: Pinkan Mambo reemplazó al dúo Maia que canceló apareciendo en el Synchronize Festival 2025, ¿cuánto cuesta el pago?



El problema salvaje más distribuido es la acusación de que este paso drástico es el impacto de la bancarrota del negocio de las donas que fue viral.

Se sabía que la casa en BSD ocupada por Pinkan fue alquilada a una tarifa fantástica, llegando a millones de rupias por día. Con una mudanza a un apartamento que, por cierto, tiene un tamaño residencial más pequeño, muchas partes sospechan que existe una dificultad financiera que obligó al antiguo personal del dúo Ratu a ajustar su estilo de vida.

Leer también: Lo más popular: la hija de Halimah conoció a Mayangsari en el cumpleaños de Bambang, con las espinacas de agua freed Mambo hizo istighfar



En respuesta a los diversos rumores que circulan, Pinkan Mambo finalmente habló para enderezar el supuesto inclinado. En una ocasión de entrevista en programas de televisión, confirmó casualmente su mudanza a Pondok Indah.

Pinkan explicó que su nueva vivienda era un estado de alquiler mensual a un precio más asequible.

Leer también: Pinkan Mambo vende Rp150 mil del tamaño de un plástico de hielo cekek, que es una revisión de Istighfar repetidamente



«Sí, ahora en Pondok Indah. [Status] Rent, ahora es más barato «, dijo Pinkan Mambo, citando shows de YouTube, miércoles 1 de octubre de 2025.

Para él, los problemas caros o baratos no son el principal problema, sino la comodidad de la residencia.

Firmemente, Pinkan negó que su movimiento fuera causado por la bancarrota del negocio de las donas. Reveló las razones detrás de su decisión que resultó ser más basada en el factor de comodidad y las necesidades del niño.

«No (en bancarrota). Luke (el hijo de Pinkan) quiere salir a caminar. Luke está aburrido en BSD», explicó.

Pinkan agregó que él y los niños sintieron que no eran adecuados para vivir en casas demasiado grandes.

«La afirmación no está en bancarrota, solo creo que yo y los niños no coinciden con vivir en una casa grande», concluyó.

Sin embargo, Pinkan reconoció que la circulación de chismes contiene «mitad hechos y media calumnia», implica que si bien su movimiento es un hecho, la razón detrás de esto no es del todo cierto.

La cuestión de la bancarrota surgió porque Pinkan Mambo últimamente era conocido por ser agresivamente pionero en varios negocios culinarios. Además de las donas que eran virales debido al fantástico precio, Pinkan también tiene otra línea de negocios de alimentos que no es menos interesante.

El negocio de Donut, que incluso se dice que tiene una variante de precio de hasta cientos de miles de rupias por caja, es un tema candente en las redes sociales e invita a muchos vloggers de alimentos a revisarlo. Sin embargo, el negocio de Pinkan no se detuvo en Donuts. También se sabe que ha vendido plátanos fritos, incluso a un precio que también es bastante sorprendente, y ejecuta un servicio de catering doméstico con un menú picante de cocina de Manado como Woku Chicken, Teri Dabu-Dabu Kemangi, para Capcay.