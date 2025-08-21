Pinkan Mambo alquilando una casa de lujo por vender donas, pagar IDR 2.5 millones por día

VIVA – Cantante Crema mambo De vuelta en la atención pública con su nuevo paso en el mundo de los negocios culinario. Para desarrollar su negocio de donas de demanda cada vez más, Pinkan tomó una decisión interesante al alquilar una casa de lujo como centro de producción.

La casa se alquila a un costo de Rp2.5 millones por día, una cifra que es bastante sorprendente para las necesidades operativas de los negocios culinarios.

En una entrevista en un programa de televisión, Pinkan explicó las razones detrás de su decisión. La casa en realidad tiene un precio de alquiler de RP. 4 millones, pero Pinkan Mambo logró obtener un descuento para pagar casi la mitad.

«En realidad, Rp. 4 millones, pero con el descuento de Rp2.5 millones», dijo Pinkan Mambo, según lo citado de Tiktok @Mama.ayu.faizal Video, jueves 21 de agosto de 2025.

Reconoció que alquilar una casa mensual no era posible debido a fondos limitados.

«El problema es que si no tenemos mensualmente, el dinero no está allí, esto es realmente para la fábrica rosquilla«Añadió.

La selección de esta casa de lujo no es exenta de razón. Pinkan necesita una gran cocina para cumplir con el orden de las donas que continúan aumentando. Además, Pinkan Mambo también es diligente para hacer contenido en las redes sociales, por lo que necesita un lugar adecuado.

«El término es que Pinkan Mambo llega a dormir en la fábrica. Así que esa es la fábrica, Pinkan Mambo», dijo.

Además, la casa también está equipada con una piscina, que es una atracción adicional porque está de acuerdo con los sueños de sus hijos. Pinkan Mambo sintió que la casa podía satisfacer todo lo que necesitaba no solo las necesidades de la cocina.

«Este es de hecho mi sueño y para mi hijo, tiene una casa que tiene una piscina, pero también necesitamos una gran cocina para el pedido», explicó Pinkan.

El negocio culinario de Pinkan Mambo muestra desarrollos significativos. Además de las donas, también ofrece una variedad de otros productos alimenticios, como guarniciones cocinadas y plátanos fritos.

Para apoyar sus operaciones, Pinkan ahora tiene varios oficial. Sin embargo, todavía está directamente involucrado en varios aspectos de los negocios, incluido el proceso de gastar materias primas.

«Todo lo que compro solo. Ahora tengo empleados, pero sigue siendo el que todavía es problemático porque quiero todo lo que sé», dijo.

El paso de Pinkan refleja su entusiasmo por continuar innovando y desarrollando negocios en medio de los desafíos financieros. Al utilizar un hogar de lujo como base de producción, espera aumentar la capacidad de producción al tiempo que proporciona una mejor experiencia para su familia.