Pink Pantheress en su música y actuando en Glastonbury

El momento de Variedad El Premio Innovador del Año de Music (presentado por SanDisk) no podría haber sido más apropiado para Victoria Beverly Walker, de 24 años, también conocido como el productor y productor de compositor británico de alternativo, PinkPantheras, quizás mejor conocido por su «Boy’s A Liar» de 2023 Smash. Ella es ahora, algo oficialmente, Dr. Pantheress.



Fue galardonada con un doctorado honorario de la Universidad de Kent de Inglaterra solo dos días antes de que esta entrevista tuviera lugar a fines de julio, a pesar de que había dejado la universidad después de un año para buscar música.



«Simplemente me ofrecieron un doctorado, ¡así que obviamente voy a tener que decir que sí!» Ella dice con una risa autocrítica. «Eso es todo, para ser honesto. Mi padre solía enseñar allí y soy de Canterbury», donde se encuentra la universidad. Sin embargo, señaló durante su discurso de aceptación que se había unido a su primera banda en la ciudad y subió sus primeras canciones a SoundCloud allí, que era su propia forma de educación superior relacionada con la carrera, y donde comenzó su camino hacia ambos honores.



Las primeras pistas de Soundcloud y Tiktok de PinkPantheress mostraron que era una artista singular y singular, con melodías efervescentes cantadas en sus inconfundibles, respirables y con acento británica sobre muestras de los ’90 y’ 00s y conduciendo ritmos influenciados por tambores e influenciados de bajo. Lo más sorprendente es que las canciones eran cortas, a menudo solo 90 segundos más o menos, pero estaban completamente formadas, con versos, coros y un puente, una rareza en la edad de Tiktok obsesionada con el fragmento. Es un formato al que ha regresado parcialmente en su último lanzamiento, la estelar «Fancy That», una colección de ocho canciones que abre en poco más de 20 minutos, pero aún se siente como una declaración completa.



«Eran cortos», dice sobre sus primeras canciones, «pero no con una intencionalidad absoluta, como la intencionalidad, fue solo la progresión natural de las canciones. No creo que la música deba seguir ninguna regla, que es como creo que todos deberían sentir. Simplemente pensé que un minuto de 30 no fue un gran problema siempre que la canción fuera buena, y aún así sostengo esa misma opinión».



Comenzó a publicar canciones en 2019 y en menos de dos años había firmado con la impronta parlófona de Warner Music, lanzando algunas de las canciones de su mixtape de debut, «To Hell With It». Pero su carrera realmente despegó cuando el rapero Ice Spice subió a una remezcla de la canción de 2022 «Boy’s a A Menterno» y terminaron con un éxito global que alcanzó el número 2 en su Reino Unido natal y el No. 3 en el Billboard Hot 100. Ella siguió con un álbum debut adecuado, «Heaven Knows», que la encontró tomando más formatos y sonidos convencionales, pero que le devolvió a su Scrappier, más experimental (y Shorter), que es un estilo más convencional, que es el estilo de la canción más convencional. Categorizado oficialmente como un mixtape a pesar de que podría ser fácilmente un álbum. ¿Cuál es la distinción?



«Creo que esas diferencias son subconscientes más que nada», dice ella. «Si yo pienso que es un mixtape, entonces opero un poco diferente: un álbum es un cuerpo de trabajo mucho más oficial, una participación en la arena para solidificar y mostrar todos sus talentos y decir ‘esto es una era’, y un mixtape es más como ‘así es como me siento ahora'».



Pasará el otoño apoyando a «Fancy That» en la gira, que según ella ha sido el aspecto más desafiante de su carrera hasta ahora. Al igual que muchos artistas cuyas estrellas se levantaron durante la pandemia, su popularidad estaba muy por delante de su experiencia como intérprete cuando se abrió el mundo.



«Es por eso que siempre digo en entrevistas que la gente me está viendo convertirme en un artista en tiempo real», dice ella. «Establecí altos estándares para mí y simplemente no hago cosas en las que no soy bueno, así que básicamente he tenido que ir en contra de mi naturaleza y simplemente saltar a cosas en las que sé que necesito trabajar. Para mí es más una cosa de confianza, como cuando [her first performance at England’s massive Glastonbury festival] Se acercaba, mi miedo era: «Bueno, no puedo hacer esto con un estándar lo suficientemente alto, entonces, ¿no debería hacerlo?»



«Pero ha mejorado a medida que el tiempo ha pasado», continúa, «y me sorprendió ver el video de Glastonbury y darme cuenta de lo seguro que me veía, y lo agradable que me veía. No sabía si iba a ser capaz de superar mi miedo, y estoy contento de haberlo hecho», concluye, antes de agregar con otra risa autocrítica «.