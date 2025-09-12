Pink Floyd’s ‘Wish You Were Here’ Deluxe Boxed Set debido este otoño

Cincuenta años después del lanzamiento del álbum original, y 14 años después de que un set de caja anterior dejó a algunos fanáticos pensando que aún había más en la bóveda para extraer, Pink FloydEl clásico álbum «Wish You Were Here» obtendrá ediciones del 50 aniversario que incluyen una mayor riqueza de material inédito, denominado colectivamente «Wish You Were Here 50». Los nuevos conjuntos llegan a las tiendas el 12 de diciembre.

Una de las pistas nunca antes liberadas de la colección, «The Machine Song (Demo #2, Revisited)», una versión temprana de «Welcome to the Machine», se lanzó a los servicios de transmisión el viernes como un teaser para la próxima riqueza de lanzamientos. Mira el video de la letra aquí.

El anuncio del set de Deluxe Boxed y otras ediciones se produce exactamente en el 50 aniversario del álbum, que fue el seguimiento de Pink Floyd del álbum más popular de la banda, «The Dark Side of the Moon», y ocupa un lugar igualmente especial en los corazones de muchos fanáticos. Los lanzamientos de «Wish You Were Here 50» son parte de lo que se espera que sea una serie en curso de sets conmemorativos elaborados a raíz de La compra de Sony Music de los derechos musicales de Pink Floyd de miembros de la banda por un estimado de $ 400 millones en 2024.

En total, la nueva versión en caja incluirá seis versiones o demostraciones alternativas inéditas previamente inéditas. Pero otros elementos son de tanto interés para algunos coleccionistas o audiófilos. Uno de ellos será una nueva mezcla de Dolby Atmos del álbum original, realizada por James Guthrie. Otra es la inclusión de un álbum en vivo, tomado de una cinta de audiencia de la arena deportiva de Los Ángeles de 1975, que ha sido restaurada y remezclada por Steven Wilson y está recibiendo un lanzamiento comercial oficial por primera vez.

Los formatos para las versiones «50» son un conjunto de vinilo de 3 lp, una edición de 2 CD, un Blu-ray, la versión de descarga digital y, por supuesto, el Lode Mother, un conjunto de lujo en caja.

Aunque algunos actos veteranos como los Beatles se han alejado de los lanzamientos de Blu-ray, algunos fanáticos de Floyd hardcore que han comentado noticias filtradas han estado particularmente encantados de que exista un Blu-ray, en primer lugar, y luego que se incluye tanto en el conjunto de cajas Deluxe como en una edición independiente. Este último es mucho más económico que la caja completa, por supuesto, pero incluye prácticamente toda la música abundante (si ninguna de las baratijas), salvo un par de pistas que parecen ser exclusivas de vinilo.

El Blu-ray incluye tres películas de pantalla de conciertos de la gira de 1975 de la banda, más una tormenta Thorgerson Short. Los lanzamientos de 3-LP y 2-CD incluyen el álbum original y las nueve pistas de bonificación de Studio. El conjunto de cajas de lujo incluye todo lo anterior, con los tres LPS en vinilo transparente exclusivo del conjunto de larget, más un cuarto LP de vinilo (también en vinilo transparente), «Live At Wembley 1974», una réplica de réplica de 7 pulgadas japonesas de «Have a Cigar»/»Bienvenido a la máquina», un libro de tapa dura, un programa de tour de cómics y un póster de concierto de Knebworth.

Gran parte del material de bonificación se traslada de un set de caja anterior, la edición de inmersión, lanzada en 2011, que es un elemento básico en las colecciones de fanáticos de Pink Floyd a pesar de que algunos fanáticos lo consideraron decepcionante en ese momento.

Lo que tiene este nuevo set que está previamente inédito, además de la mencionada «The Machine Song (Demo #2, Revisited)», incluye «The Machine Song (Roger’s Demo), la primera demostración de la canción de la canción que Roger Waters originalmente traído a la banda; Una mezcla instrumental anteriormente inaudada de la canción «Wish You Were Here» Showcasing David GilmourLa guitarra de acero del pedal; y un completo «Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9)» que se une a dos mitades de la canción que abrió y cerró el álbum original, recién mezclado en estéreo de Guthrie.

Los fanáticos también están particularmente ansiosos por escuchar lo que Wilson, un gran nombre en los remixes, ha hecho con la cinta de audiencia de la arena deportiva de 1975 para que sea digno de lanzamiento comercial.



Los listados completos de las pistas por edición:

nunca antes lanzado oficialmente

DIGITAL

«Disco 1» – Álbum original

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-5)

Bienvenido a la máquina

Tener un cigarro

Querría que estés aquí

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 6-9)

«Disc 2» – Pistas de bonificación

Copas de vino (2:13)

Tener un cigarro (versión alternativa)

Wish You Were Here (con Stéphane Grappelli)

Shine on You Crazy Diamond (versión instrumental temprana, mezcla rugosa) *

La canción de la máquina (demostración de Roger) *

La canción de la máquina (demostración #2, revisitada) *

Ojalá estuvieras aquí (tomar 1) *

Ojalá estuvieras aquí (mezcla instrumental de acero de pedal) *

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-9, nueva mezcla estéreo) *

«Disc 3» – Bootleg en vivo

Raving and Drooling (Bootleg en vivo – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Tienes que estar loco (Bootleg en vivo – Los Ángeles Sports Arena, 1975) *

Shine On You Crazy Diamond (1-5) (Bootleg en vivo-Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Have a Cigar (Bootleg en vivo – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Shine on You Crazy Diamond (6-9) (Bootleg en vivo-Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Habla conmigo (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Breathe (en el aire) (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

En la carrera (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Tiempo (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

The Great Gig in the Sky (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Money (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Nosotros y ellos (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Cualquier color que te guste (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Daño cerebral (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Eclipse (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Echoes (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

2-cd

«Disco 1»

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-5)

Bienvenido a la máquina

Tener un cigarro

Querría que estés aquí

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 6-9)

Copas de vino

Tener un cigarro (versión alternativa)

Wish You Were Here (con Stéphane Grappelli)

«Disco 2»

Shine on You Crazy Diamond (versión instrumental temprana, mezcla rugosa) *

La canción de la máquina (demostración de Roger) *

La canción de la máquina (demostración #2, revisitada) *

Ojalá estuvieras aquí (tomar 1) *

Ojalá estuvieras aquí (mezcla instrumental de acero de pedal) *

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-9, nueva mezcla estéreo) *

3 lp

Lado a

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-5)

Bienvenido a la máquina

Lado B

Tener un cigarro

Querría que estés aquí

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 6-9)

Lado C

Copas de vino

Tener un cigarro (versión alternativa)

Wish You Were Here (con Stéphane Grappelli)

Lado D

Shine on You Crazy Diamond (versión instrumental temprana, mezcla rugosa) *

La canción de la máquina (demostración de Roger) *

EL ENTRADO E

La canción de la máquina (demostración #2, revisitada) *

Ojalá estuvieras aquí (tomar 1) *

Ojalá estuvieras aquí (mezcla instrumental de acero de pedal) *

Lado F

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-9, nueva mezcla estéreo) *

Blu-ray

Wish You Were Here AQUÍ álbum original de 5 pistas

2025 Dolby Atmos mezcla

2011 5.1 Mezcla envolvente

Mezcla estéreo de 1975

1975 4.0 Quad Mix

Material de audio de bonificación (estéreo)

Copas de vino

Tener un cigarro (versión alternativa)

Wish You Were Here (con Stéphane Grappelli)

Shine on You Crazy Diamond (versión instrumental temprana, mezcla rugosa) *

La canción de la máquina (demostración de Roger) *

La canción de la máquina (demostración #2, revisitada) *

Ojalá estuvieras aquí (tomar 1) *

Ojalá estuvieras aquí (mezcla instrumental de acero de pedal) *

Shine on You Crazy Diamond (Pts. 1-9, nueva mezcla estéreo) *

Bootleg en vivo (estéreo)

Raving and babeing (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Tienes que estar loco (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Shine On You Crazy Diamond (1-5) (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Tener un cigarro (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Shine On You Crazy Diamond (6-9) (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Habla conmigo (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Breathe (en el aire) (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

En la carrera (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Tiempo (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

The Great Gig in the Sky (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Money (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Nosotros y ellos (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Cualquier color que te guste (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Daño cerebral (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Eclipse (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Echoes (en vivo desde Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Videos (películas de pantalla de concierto)

Shine on You Crazy Diamond (Parte I)

Brilla sobre ti Crazy Diamond

Bienvenido a la máquina

Storm Thorgerson Short Filt, 2000

Producido y dirigido por Storm Thorgerson

Conjunto de caja de lujo

Incluyendo todos los 2CD, 3LP (en formatos exclusivos de vinilo transparente) y Blu-ray enumerados a continuación, más:

Un cuarto LP de vinilo transparente titulado: «LP4» – Live en Wembley 1974

Lado G

Brilla sobre ti Crazy Diamond

Lado H

Tienes que estar loco

Réplica japonesa de 7 «Single:

Tener un cigarro (editar) b/w bienvenido a la máquina

Libro de tapa dura con fotografías invisibles

Programa de tour de cómics

Póster de Knebworth