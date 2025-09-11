El noveno Festival Internacional de Cine de Pingyao ha presentado sus selecciones de mercado de proyectos en dos programas de desarrollo clave, que muestra tanto las propiedades literarias disponibles para la adaptación como los proyectos de cine emergentes que buscan socios de la industria.

El Proyecto Literario Picture (LPP) del festival presenta 15 obras que abarcan desde ficción corta hasta novelas de larga duración, que representa una variedad diversa de literatura china contemporánea disponible para la adaptación de la pantalla. Entre los títulos más destacados se encuentra «Ocean Wind» de Zhao Defa, cuyo trabajo anterior se adaptó a la aclamada serie de televisión «This Hurning Land». La ficción completa narra el viaje de un hijo de un pescador a través de la historia marítima del norte de China durante la primera mitad del siglo XX.

El autor Bi Shumin contribuye a «a las montañas We Pertenijes», una novela ambientada en los años sesenta y setenta después de jóvenes soldados que persiguen sus ideales en entornos extremos. La selección también incluye obras que exploran temas contemporáneos, como «The Self-Healers» de Lao Teng, que sigue a un ingeniero de IA que huye a los bosques de gama de Kingan para escapar de una ansiedad profunda.

El programa Pingyao Project Promotion (PPP) del festival presenta 16 proyectos en varias etapas de desarrollo, que van desde estudios de personajes íntimos hasta aventuras que doblan los géneros. Las entradas notables incluyen «Girl Crush», dirigida por Ravine Yang, que sigue a una heroína del drama televisivo de pollo que accidentalmente se estrella en el mundo real de 2025 y encuentra a una feminista moderna para un viaje de autodescubrimiento.

Dos proyectos llevan designaciones especiales de proyectos de Shanxi: «Un corte de arriba», dirigido por Jian Haodong, explora la relación entre una juventud Shamate y un barbero durante una década después de un terremoto, mientras que «bueno, adiós», dirigida por un Jingyi, entrelazan historias de una emprendedor, una madre tigre y un abuelo de la calle.

La representación internacional viene a través de «Boys by the Sea» de Deng Qiaoshan, ubicado en una ciudad pesquera de la era del milenio donde un niño coreano se enreda en rivalidad de pandillas, y «The Flower Seller» de Emetjan Memet, que sigue el encuentro de un hombre deprimido con un misterioso vendedor de flores en un mundo surreal.

Las selecciones del mercado de proyectos reflejan temas en curso en el cine chino contemporáneo, desde historias de transformación rural como «Tales of the Taihang Mountains» y «Los mejores campos bajo el cielo» hasta estudios de personajes urbanos y experimentos de género.

El 9º Festival de Cine Internacional Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon Dragon está programado para el 24 al 30 de septiembre de 2025 en Pingyao, Shanxi, China. Cineasta aclamado Jia ZhangkeUna figura principal del movimiento de la sexta generación del cine chino, estableció el festival en su provincia natal de Shanxi.