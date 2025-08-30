¡Pilu! El último mensaje de Abay, personal de relaciones públicas de Makassar DPRD que murió en llamas

Macasses, Viva – Los disturbios de demostración en Makassar, Sur de Sulawesi, dieron como resultado un edificio de DPRD severo el viernes 29 de agosto de 2025. Como resultado del incidente, se informaron a cuatro personas moriruno de ellos AbayPersonal de relaciones públicas Makassar DPRD.

Antes de ser encontrado muerto como resultado de estar atrapado por un incendio en el edificio DPRD de Makassar, Abay dio Último mensaje A sus familiares a través de WhatsApp.

Pasado nota de vozAbay escuchó la falta de aliento mientras mencionaba el nombre de Allah. No solo eso, también tuvo tiempo de escribir un mensaje de texto que contenía una disculpa a todos y pidió una oración en medio de una situación tensa.

«Escasez de aliento, oh Allah», dijo Abay, jadeando, citado desde la cuenta de la cuenta de Instagram. @kulitintamks Sábado 30 de agosto de 2025.

«Bismillah. Lo siento si hay toda mi culpa. Salud bien. Durante los alrededores. No puedes hacer nada. Puedes. escribió Abay en su último mensaje.

Esta trágica historia hace que muchos ciudadanos y colegas sean conmovidos, porque Abay es conocido como una figura amigable y dedicada en su trabajo.

Cronología Fuego Edificio de DPRD de Makassar

Basado en el informe de la Agencia de Gestión de Desastres de la Ciudad de Makass (BPBD), se produjeron incendios cuando la manifestación tuvo lugar en el caos. La masa incontrolada hizo que el fuego se ampliara y envolviera parte del edificio DPRD.

El jefe interino de Makassar BPBD, M Fadli Tahar, dijo que se confirmó que cuatro personas murieron debido al incidente.

«Las muertes en este incidente han sido cuatro personas y una sigue siendo crítica», dijo Fadli al equipo de medios, el sábado 30 de agosto de 2025.

Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

El número de muertos consistía en dos hombres y una mujer, a saber:

Sarinawat (26), murió cuando se refirió al Hospital Bhayangkara Makassar.

Syaiful (43), murió en RS Grestelina.

Abay, un personal de Relaciones Públicas de DPRD, fue encontrado muerto en un edificio en llamas.

Budi Haryadi (30)

Además, otras cuatro personas sufrieron heridas, con tres víctimas con lesiones graves y otras dos lesiones moderadas. Las víctimas aún están en tratamiento intensivo en varios hospitales de Makassar.

Lista de víctimas heridas

Heriyanto (28), gravemente herido debido al salto del tercer piso, fue tratado en el Hospital Grestelina.

Sahabuddin (45), dolor de cadera debido al salto desde el segundo piso, fue tratado en el Hospital Hermina.

El juez de Arif Rahman (28) fue tratado en RS Grestelina.

Agung Setiawan (32) fue tratado en el Hospital Hermina.

Hasta ahora, las autoridades todavía están explorando la causa exacta del incendio que ocurrió en el edificio DPRD de Makassar.