Piloto Ace de la Segunda Guerra Mundial de Nebraska muere a los 103 años, recordado heroicamente







Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de Nebraska que se cree que es el último piloto «as» de Estados Unidos porque derribó a cinco aviones enemigos ha muerto a los 103 años.

Donald McPherson se desempeñó como piloto de combate de la Marina a bordo del portaaviones USS Essex en el Teatro Pacífico, donde contrató a las fuerzas japonesas durante los últimos años de la guerra. Obtuvo la medalla de oro del Congreso y tres cruces voladoras distinguidas para su servicio.

McPherson fue honrado en el evento Victory at Sea del Museo Fagen Fighters WWII el fin de semana pasado en Minnesota. Se alistó en el Marina de los Estados Unidos en 1942 cuando tenía 18 años.

