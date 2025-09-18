Pilot Project Culture Pilah From Home puede reducir cientos de kg de basura en TPA Cilegon

Yakarta, Viva – Sistema de gestión basura Mejora de la gestión de residuos sólidos para apoyar el Proyecto de Ciudades Regionales y Metropolitanas (ISWMP), fomentando los cambios sistémicos en la gestión de residuos desde aguas arriba hasta aguas abajo.

Karenana, no solo se centró en el desarrollo físico, como la construcción de un sitio de tratamiento de residuos integrado (TPST). Pero también se dirige a la disposición de la gestión institucional de la gestión de residuos, las regulaciones, el financiamiento y los cambios en el comportamiento de la comunidad.

Uno de ellos se realizó en la ciudad de Cilegon. El sistema que se ha estado funcionando tiende a ser convencional: depender de los transportadores para transportar desechos mezclados en el lugar de procesamiento final (TPA) Bagendung Waste, sin el proceso de clasificación aguas arriba.

Con el programa, que es una colaboración entre el gobierno de la ciudad de Cilegon, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y el Banco Mundial (como prestamista). Se fomenta la reforma de un sistema de gestión de residuos más moderno, inclusivo y sostenible.

El jefe de la Agencia de Medio Ambiente de Cilegon City (DLH), Sabri Mahyudin, dijo que el programa ISWMP ​​no solo construyó infraestructura física, sino que también fijó el sistema de servicio de aguas arriba a aguas abajo.

«Esta actividad es un paso concreto para apoyar la gestión de residuos más sistemática y sostenible, en línea con la misión del gobierno de la ciudad de Cilegon para crear un entorno limpio y saludable», dijo Sabri citado de su declaración, el jueves 22 de septiembre de 2025.

Reveló que una de las estrategias de ISWMP ​​con el gobierno de la ciudad de Cilegon para mejorar los aspectos de la participación comunitaria fue a través de un paquete de trabajo para mejorar el papel activo de la comunidad (PPAM). Una de las actividades realizadas por el equipo PPAM de Cilegon City es retener proyecto piloto En RT 19 RW 09, Kelurahan Bagendung – Precisamente en el área de vivienda de la ciudad de Bukit Asri Cilegon, que se encuentra no muy lejos de la basura de Bagendung.

Este proyecto piloto comenzó a llevarse a cabo en diciembre de 2024 al involucrar a varias partes interesadas de manera colaborativa. A nivel central y provincial, el Centro de Infraestructura de Liquidación Regional de Banten (BPPW) también acompañó el curso de la actividad. Y a nivel local, la ciudad de DLH Cilegon, el gobierno de la aldea y las filas de RT/RW juegan un papel activo en la movilización y facilitación habitante.

Esta actividad también recibió un fuerte apoyo de la comunidad local, como el Banco de basura al-Bustaniyah y la comunidad limpia del medio ambiente amoroso. No solo eso, la colaboración cruzada se fortalece aún más por la participación del sector privado e instituciones sociales, incluida Cakra Buana y el vital océano Indonesia, lo que hace una contribución significativa a la educación y la provisión de instalaciones.

«Esta iniciativa muestra que los cambios en la gestión de residuos se pueden realizar a través de la sinergia entre el gobierno, la comunidad y el sector privado que trabaja en una visión: construir un sistema de desechos basado en la participación colectiva y la conciencia», agregó.

Los cambios comenzaron a aparecer en solo tres meses. Un total de 69 familias de un total de 87 o 79% de las familias comenzaron a clasificar rutinariamente los desechos en el hogar. Los miembros del banco de basura aumentaron a 32 hogares. El volumen de desechos descargados al TPA disminuye automáticamente. Registrado de 6.444 kg por mes antes del proyecto, a 6.227 kg a fines de febrero de 2025. Durante el programa en funcionamiento, se recolectó un total de 975 kg de desechos inorgánicos para reciclar o revender a través de un banco de basura.

La participación ciudadana aumenta no solo en cantidades, sino también en calidad. La educación sobre la clasificación comienza a ser inherente a los hábitos diarios. Los residentes comenzaron a comprender la importancia de clasificar los residuos orgánicos, inorgánicos y de residuos.

Los desechos de la cocina comenzaron a ser compost o se usaron para la alimentación de gusanos. Los desechos de valor de venta se recolectan, pesan y se registran. El resultado? Los residentes no solo obtienen un ambiente más limpio, sino también incentivos económicos en forma de alimentos o ahorros.

La historia de RT 19 RW 09 Kelurahan Bagendung Cilegon District es una prueba de que la gestión de residuos no siempre tiene que comenzar con grandes políticas o inversiones costosas. Suficiente comienza desde casa, con instalaciones simples, educación consistente y disposición de los ciudadanos a participar. Se ha demostrado que modelos como este son más baratos, fáciles de ejecutar y muy potencial para ser replicados.

Ahora, este programa no se detiene en un punto. El gobierno y el equipo de implementación están preparando una estrategia de replicación: documentación de buenas prácticas, capacitación cruzada, la formación de un equipo facilitador local y el aliento de que el proyecto piloto se incluye en la agenda de la política ambiental de Cilegon City City.