Pilares de Raharja Genjot Proyecto estratégico Cuando los ingresos del segundo trillón translúcido de trillones translúcidos de trillones

Yakarta, Viva – Emisores involucrados en el sector energético, PT Pilares de Raharja Tbk (rey), informes desempeño financiero bastante sólido en el segundo trimestre de 2025. La compañía publicó ingreso US $ 127 millones o RP. Se alienta a 2 billones (tipos de cambio estimados de Rp. 16.380 por dólar estadounidense) a aumentar en volumen venta gasContribución de la operación de la red de tuberías de transmisión de gas en Perawang, RIAU.

La compañía también obtuvo ingresos adicionales del negocio de operación y mantenimiento (O&M) en Ubadari, Papúa Occidental. Para obtener información, la compañía registró ingresos de US $ 123 millones en el mismo período del año anterior.

Sin embargo, beneficio neto Un 4 por ciento a un 4 por ciento a US $ 15.3 millones de US $ 16 millones en el segundo trimestre de 2024. Las ganancias que se pueden atribuir a la entidad matriz también se reducen un 20 por ciento de US $ 14.2 millones a USD $ 11.3 millones.

En su declaración oficial, la gerencia del Rey dijo que la disminución fue influenciada por la desinversión de la Compañía en la subsidiaria, PT Raharja Energi Cepu TBK (RATU), que llevó a cabo la oferta pública inicial (OPI) a principios de 2025. Esta etapa de desinversión fue parte de la estrategia de la compañía para fortalecer la estructura financiera y respaldando la expansión sostenible, y proporciona una mayor flexibilidad en los proyectos de financiación de fondos.



Ilustración de estados financieros.

A pesar de los ajustes relacionados con los cambios en la propiedad, la compañía es optimista de que esta desinversión brinda una oportunidad para que la Reina se desarrolle de manera más independiente. Esto crea una base más sólida para el crecimiento a largo plazo de la compañía.

«El logro del rendimiento hasta el segundo trimestre de 2025 permanece en línea con las proyecciones establecidas por la compañía. Con este resultado estable, la compañía es optimista de que puede lograr los objetivos establecidos a fines de 2025 e intentar registrar un mejor rendimiento que el año anterior», explicó el presidente presidente del rey, Djarahar Maulidi, en su declaración escrita citada el martes 5 de agosto, 2025.

Djauhar agregó, los esfuerzos realizados por el rey para lograr este objetivo asignando el gasto de capital (CAPEX) de US $ 70 millones para 2025. Hasta el segundo trimestre de 2025, la realización de CAPEX había alcanzado los US $ 20 millones o alrededor del 29 por ciento de la asignación total.

Afirmó que la absorción de este Capex se centró en proyectos estratégicos, incluida la construcción de compresores en Sengkang, South Sulawesi, la construcción de la tubería Tanjung Batu-Samarinda BBM y el desarrollo de tuberías en la región de Java Occidental. Para garantizar el logro de los objetivos establecidos, la compañía ha preparado y planeado una estrategia comercial integral para la segunda mitad de 2025.

Uno de los principales enfoque de esta estrategia es el desarrollo del sector empresarial. centro de la corriente Y río abajo. En el sector Midstream, la compañía ha planeado la adquisición de varias compañías involucradas en la infraestructura de GNL.

En la actualidad, el negocio de MidSteam ha entrado en la etapa de finalización y se espera que se complete en el tercer trimestre de este año. Mientras tanto, para el sector posterior, el proceso de diligencia debida está en curso con la esperanza de que pueda completarse y alcanzar la finalización a fines de 2025.

«Se espera que esta estrategia tenga un impacto positivo significativo en la expansión y el fortalecimiento de la posición del mercado de la Compañía en el sector energético, especialmente para apoyar la sostenibilidad y el desarrollo de redes de infraestructura de gas y distribución de gases», concluyó Djauhar.