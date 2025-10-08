PIL presentada ante la Corte Suprema busca una investigación sobre la muerte de 14 personas por jarabe tóxico para la tos



Se ha presentado una PIL ante la Corte Suprema para solicitar una investigación y una reforma sistémica de los mecanismos de seguridad de los medicamentos tras la muerte de 14 niños en Madhya Pradesh y Rajasthan supuestamente debido al consumo de jarabes tóxicos para la tos.

La PIL, presentada por el abogado Vishal Tiwari, busca una investigación supervisada por los tribunales sobre los incidentes e insta a la constitución de una Comisión Judicial Nacional o un Comité de Expertos encabezado por un juez retirado de la Corte Suprema. La PIL solicita que todas las FIR e investigaciones pendientes sobre las muertes de niños en todos los estados se transfieran a la CBI.

El motivo también busca que el tribunal dirija al gobierno central constituir un organismo judicial o pericial a nivel nacional para identificar las fallas regulatorias que permitieron medicamentos de calidad inferior. También instó al tribunal a exigir pruebas toxicológicas de todos los productos sospechosos antes de cualquier venta adicional.

