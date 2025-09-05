Piers Morgan regresa a la televisión para el programa de puntos destacados ‘sin censura’ en el canal 5 de Paramount UK

Piers Morgan trae su programa de YouTube «sin censura» al Channel 5 de Paramount UK a partir de la próxima semana, la controvertida personalidad de la televisión anunciada en su cuenta X el viernes.

En su publicación, Morgan dijo que su programa se lanzará en el Canal 5 el 12 de septiembre a las 11 p.m. y «transmitirá los mejores momentos de ‘PMU’ de la semana todos los viernes por la noche, provocando que habrá» debates emocionantes, entrevistas de gran impacto y una dosis dura de la verdad «.

ROTURA:

Prepárense Gran Bretaña: nuestro exitoso programa de YouTube @Piersuncensored ¡Viene a la televisión! Del 12 de septiembre, @canal5_tv transmitirá los mejores momentos de ‘PMU’ de la semana cada viernes por la noche … debates emocionantes, entrevistas de gran impacto y una dosis dura de la verdad. ¡Sintonice los viernes a las 11 p.m. solo en 5! pic.twitter.com/niwgj6r4dr – Piers Morgan (@piersmorgan) 5 de septiembre de 2025

«Uncensored» continuará estando en YouTube, ya que el programa de canal 5 esencialmente presenta lo más destacado que ya han publicado en la plataforma de redes sociales. Morgan dijo: «Es la primera vez que un programa de noticias de YouTube ha hecho esto con una red lineal».

Morgan fue despedido anteriormente ex empleador ITV en 2021 después de los comentarios que hizo sobre Meghan, la duquesa de Sussex, en su programa de desayuno «Buenos días Gran Bretaña».

Más por venir.