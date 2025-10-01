¡Pierde competitivo! Comunidad de Madura Warung Geruduk Warung Non Madura, Ciudadanos: ¡dudas!

Yakarta, Viva – Un video que muestra a un grupo de personas supuestamente de la comunidad Warung Madura está en la forma en que noMadura De repente viral en las redes sociales.

El video se cargó una cuenta de Instagram @kasitau.info E inmediatamente desencadenó el debate entre los ciudadanos.

En la grabación, se vio a varias personas visitando un puesto que no pertenecía a comerciante Madura. Parecían regañar al Keeper.

Según la narrativa cargada, la acción se desencadenó porque el puesto no Madoura se consideraba más concurrido que los puestos comerciales pertenecientes a la comunidad de Madura Warung en las cercanías.

«Debido a que se considera demasiado juntos, este puesto está ocupado por los propietarios de Madura Stalls y se le pide que se vea obligado a cerrar», Así, la información en la carga.

«Consideran que los puestos de Madura deberían estar más concurridos que otros puestos, como en otras regiones». continuó la narrativa de carga.

Respuesta de los ciudadanos

La acción inmediatamente cosechó comentarios picantes de los ciudadanos. Muchos juzgan el acto de criar el puesto de un competidor en realidad dañando la imagen del comerciante mismo.

«No te sientas bien en las ciudades natales de las personas, estás buscando sustento». Escribe una cuenta.

No algunos comentarios duros que ofendan los eventos de conflicto pasados. «Realmente inquietante donde sea que estén, es mejor volver a su área. No dejes que el evento Sampit se repita «, dijo un ciudadano.

Este fenómeno nuevamente condujo a una conversación sobre la competencia comercial en un pequeño nivel, especialmente entre puestos. Muchos ciudadanos enfatizan que todos tienen el mismo derecho a ganarse la vida, sin la necesidad de suprimir o deshacerse de los competidores.

Aun así, hasta ahora no ha habido información oficial sobre la ubicación del incidente o las partes involucradas. Sin embargo, este video ya está ampliamente discutido y en el centro de atención público.