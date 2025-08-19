Pierce Brosnan consideraría el regreso de Bond para la película de Denis Villeneuve

Quería Pierce Brosnan alguna vez revisado el mundo de Bond James? Para Denis VilleneuveLa próxima película de 007, la consideraría.

En un nuevo Entrevista con Radio TimesBrosnan, quien interpretó al espía suave en cuatro películas de 1995 a 2002, entretuvo la idea de un vínculo de la tercera edad, no muy diferente del personaje que interpreta en su nueva película «The Thursday Murder Club».

«No creo que nadie quiera ver un vínculo escarpado de 72 años, pero si Villeneuve tuviera algo bajo la manga, lo miraría en un latido», dijo Brosnan. «¿Por qué no? Es un gran entretenimiento. Podría ser muchas risas. Capas calvas, prótesis … ¿quién sabe?»

Agregó que él y su esposa, Keely Shaye Smith, han estado esperando ansiosamente la noticia de quién será el próximo vínculo. Después de que Amazon tomó el control de la franquicia en febrero y Villeneuve firmó como director con el creador de «Peaky Blinders» Steven Knight escribiendo el guión, el anuncio no puede estar demasiado lejos.

«He estado escuchando el tambor de la expectativa de quién será el próximo James Bond», dijo Brosnan. «Hay muchos grandes candidatos, y estoy seguro de que lo harán un espectáculo de deleite».

En «Jueves Murder Club», Brosnan interpreta al líder sindical retirado Ron Ritchie frente a Helen Mirren como ex espía Elizabeth Best. Mirren también recientemente intervino en Quién debería ser el próximo vínculodecirle a la revista Saga que «tiene que ser un chico».

«Soy tan feminista, pero James Bond tiene que ser un chico», dijo. «No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convierte en otra cosa».