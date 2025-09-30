Piense en Clint Eastwood a los 75

Dwayne Johnson y Benny Safdie celebró el debut de la alfombra roja de su nueva película «La máquina de aplastamiento«En Los Ángeles el lunes por la noche. Pero el dúo ya está planeando su próxima colaboración: una adaptación de la novela de Daniel Pinkwater»Música lagarto. » La ex estrella de la WWE interpretará a un hombre de 75 años que es el mejor amigo de un pollo de la misma edad.

Johnson ha perdido una cantidad significativa de peso para el papel después de empacar 30 libras para «Smashing Machine». «He estado haciendo dieta», dijo. «Feliz de no llevar todo el peso. Ahora puedo meter mi camisa … no parezco embarazada, así que todo está bien».

Agregó: «Piensa en Clint Eastwood a los 75 años. Músculos sindientes, es delgado. Pero se siente bien».

En «Smashing Machine», escrito y dirigido por Safdie, Johnson interpreta a Mark Kerr, un campeón en los primeros días de la lucha de MMA que regresó a la carrera después de luchar contra el abuso de sustancias. Emily Blunt interpreta a su novia Dawn Staples.

Blunt habló sobre ver a Johnson como Kerr por primera vez en el set. «‘Santa mierda’, es lo que pasó por mi cabeza», dijo. «Estaba realmente escalonado por eso. Cambió el aire en la habitación. Todos salieron muy callados … La transformación parecía agua en el desierto. Era muy mágico».

Después de filmar las escenas más oscuras de la película más intensas, dijo Blunt, ella y Johnson se descomprimirían tomando una copa juntos. «Había tequila en el set», dijo, y agregó con una sonrisa, «Amo el tequila. Lo necesito».

En términos de otros proyectos, Blunt y Johnson dicen que están listos para golpear las aguas ásperas nuevamente.

Una secuela de su aventura de acción 2021 «Jungle Cruise» se anunció poco después de que la película cruzó $ 100 millones en la taquilla nacional.

«Siento que tenemos que hacer algo más ahora. Estoy como, ‘¿Qué más?'», Me dijo Blunt el lunes por la noche en el estreno del drama de MMA de la pareja de actuación «The Smashing Machine». «Llame a Disney. Véanos en ese bote».

Johnson agregó: «Estamos llamando a esos tipos esta noche. Nos divertimos mucho».

Vea más fotos del estreno de «The Smashing Machine» a continuación.

Benny Safdie, Emily Blunt, Dwayne Johnson en el estreno «The Smashing Machine» de A24 se celebró en el Teatro Samuel Goldwyn el 29 de septiembre de 2025 en Beverly Hills, California. (Foto de Jesse Grant/Variety a través de Getty Images) Variedad a través de Getty Images

