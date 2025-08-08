Pidle el mundo de los negocios y el freelancer, el tramo de colaboración y la eficiencia empresarial de Sribu

Yakarta, Viva – Datos de la Agencia Central de Estadísticas (Bps) Señaló que el crecimiento económico de Indonesia en el primer trimestre de 2025 solo alcanzó el 4.87 por ciento, y se convirtió en el número más bajo en los últimos tres años. Por otro lado, hay más de 42,000 trabajadores afectados Despido En los primeros seis meses de 2025, o un 32 por ciento en comparación con el año anterior.

Ambos han hecho incertidumbre económica en 2025, alentando así a las empresas a encontrar modelos de trabajo que sean más eficientes y mínimos de riesgo.

En aras de responder esa necesidad, plataforma persona de libre dedicación «Sribu» está presente e introduce soluciones digitales basadas en el proyecto, que priorizan colaboración Con un freelancer local curado.

El Director Ejecutivo (CEO) y fundador de Sribu, Ryan Gondokusumo, dijo, Sribu, que ha estado operando durante 14 años, ofrece sistemas de trabajo basados en proyectos a través de tres excelentes servicios.

«Los negocios saben que tienen que caminar, pero tienen miedo de los pasos equivocados. Por lo tanto, Sribu está presente como una hoja de ruta para las empresas de rápido movimiento, pero aún así a salvo», dijo Ryan en su declaración, el viernes 8 de agosto de 2025.

En el «Día de los Medios de Sribu 2025» titulado ‘Titulado’ Sribu and the Quest for Cuan ‘en CGV FX Sudirman, Yakarta, también reveló los tres servicios superiores. Primero es el concurso de diseño, para obtener muchas opciones de varios talentos creativos. El segundo es un servicio independiente como un mercado de servicios hecho listo, y Third es JobPost como una característica de reclutamiento de freelancer basada en necesidades específicas.

Ryan se aseguró de que todos estos servicios estuvieran disponibles en la versión web y las aplicaciones móviles, lo que facilita el acceso a las empresas desde varias escalas e incluso a las MIPYME. «Sribu presenta un sistema de trabajo que es flexible, rápido y medible a través de la colaboración con trabajadores independientes curados», dijo Ryan.

Hasta ahora hay más de 50,000 empresas en Indonesia que han usado Sribu. Uno de ellos es Tridaya Travel, que se ha desarrollado de una a 30 sucursales en los últimos cinco años. Esto se realizó con el soporte de Freelancers de Sribu, para necesidades de diseño, sitios web, a aplicaciones.

Además, continuó Ryan, Sribu también alentó el crecimiento económico individual. Donde, había un profesional independiente de Pasuruan llamado Khafid, que ganó más de Rp 150 millones de varios proyectos durante 2025.

«Creemos que el crecimiento no tiene que ser arriesgado. Con un sistema de trabajo basado en el proyecto y una red independiente local, queremos crear un ecosistema laboral que beneficie a todas las partes», dijo.