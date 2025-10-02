Pidió mostrarle a un político que pidió administrar la cocina MBG, jefe de BGN: todas las fiestas contribuyeron

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana abrió la voz sobre la presión para apuntar directamente político Aquellos a quienes les gusta suplicar que se encarguen de la cocina de alimentos nutritivos gratis (Mbg).

Dadan enfatizó que no quería distinguir a todos los partidos involucrados en el programa principal del presidente Prabowo Subianto.

«Gini, no quiero dictar políticos, empresarios, TNI, policía, etc. Todas las partes que contribuyen al programa de alimentación nutricional gratuita son combatientes republicanos. Agradezco a todas las partes», dijo Dadan en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

Hasta ahora, Dadan explicó que la construcción de la cocina MBG era una inversión de todas las fiestas. También agradeció a la fiesta que luchó por construir una unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg)

«Son los combatientes republicanos. La junta de nutrición tiene un presupuesto, y hasta ahora no hemos podido despertarnos. Así que agradecemos a todas las partes», concluyó.

Anteriormente informó, un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Sahidina, aludió a la propiedad de varias cocinas SPPG por parte de los políticos. Sahidin le pidió a Dadan que señalara directamente a su persona si era cierto.

Esto fue transmitido por Sahidin durante la reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes IX con el jefe de BGN Dadan Hindayana al Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin discutió la comida nutricional gratuita (MBG), miércoles 1 de octubre de 2025.

Sahidin enfatizó que se sentía incómodo si los políticos se consideraban que estaban rogando en el manejo de SPPG.

«Este es el programa del presidente, ¿cómo se puede completar esto rápidamente, cómo es 2025 el objetivo se logra porque la comunidad realmente siente el efecto múltiple? Pero, después de caminar en sus respectivos distritos electorales, no estamos cómodos también, señor, los políticos que preguntan, qué», dijo Sahidin.

Por otro lado, afirmó haber estado comunicándose con el personal de BNG’s Head to Bridge. Sahidin le pidió al jefe de BGN que desmantelara a los políticos que estaban golpeando para cuidar la cocina MBG.

«De hecho, he llamado a tu personal, pero solo nos pujicidamos, tal vez si los demás no me conocen. Pero, si lo hay, por favor indique esto pidiendo este trabajo», dijo.

«Esto está buscando esta comisión, esto está buscando esta oportunidad en este programa, entonces. Pero, si para las narrativas para que salga la transferencia de estos problemas, no nos quieran. El problema está dentro, solo dentro. Lo sé, si hablamos con la mafia, ¿tal vez no?» Él continuó.