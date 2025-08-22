Pidió arrepentimiento o no, Lisa Mariana: Dios desee

VIVA – Cuerpo de podacast Lisa Mariana En el Proyecto de Podcast WKWK nuevamente Viral en las redes sociales de Tiktok. Una de las cosas que atrajo la atención del público de las piezas de video estaba relacionada con la declaración de Lisa Mariana sobre los ahorros.

Inicialmente, Chateez había preguntado las razones por las cuales Lisa Mariana estaba segura de llamarla amante en lugar de Ani-Ani. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

Lisa Mariana reveló que Ani-Ani y los ahorros son dos cosas diferentes. Según él, Ani-Ani ofrece servicios pagados a los hombres.

«¿Por qué puede confiar en decir ani-ani sin ahorros, sí. ¿Cuál es la diferencia entre ani-ani y ahorros?», Preguntó Chateez citó una pieza de video cargada en la cuenta Tiktok Core+62.

«No insinúes a nadie. Quiero decir si Ani-Ani está abierto ** Yakan», dijo Lisa Mariana.

También mencionó que hasta ahora era un ahorro, pero no proporcionó servicios pagados a los hombres.

«¿Hermano o no?», Preguntó Chateez.

«No. Sí (solo asunto)», dijo Lisa Mariana en un tono apremiante.

«¿Está atrapado o no», preguntó Vior?

«Me voy a casa», dijo Lisa Mariana en un tono molesto.

Por un lado, Lisa Mariana admitió que mientras tenía una relación prohibida con Ridwan Kamil Sabía que el ex gobernador de West Java estaba casado. Ahora también afirmó haberse disculpado con Atalia Proatya como su esposa, también se rindió si Atalia no quería perdonarlo.

«Sabes (ya tengo esposa) y ya se disculpan. El problema es aceptado o no aceptado, sí. Lo importante es que tiene buena fe, ¿verdad», dijo?

Lisa admitió que acababa de disculparse después de que su caso era viral porque se había convertido en una esposa y una madre. Él sabe muy bien cómo se siente ser traicionado por un compañero.

Kararena también es madre, una esposa es tan triste ‘

Al escuchar esta respuesta, Mayden inmediatamente «dijo» si Lisa Mariana se había convertido después de sus acciones en el pasado. Lisa misma afirmó estar intentando.

«¿Pero te has arrepentido ahora?» Preguntó Mayden.

«Dios quiere», respondió Lisa Mariana.

«Entonces eres feroz, para que la gente ya no se atreve», dijo Chateez.

«No soy feroz, querido, me he centrado en tus pies de blanco (como) Vermicelli», dijo Lisa.