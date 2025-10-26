Piden que el proceso judicial para los consumidores de drogas sea más humano, que sean rehabilitados en lugar de encarcelados

Jacarta – El presidente de la Fundación Mutiara Maharani, Ade Hermawan, afirmó que la recuperación de las víctimas de drogas (estupefacientes, psicotrópicos y sustancias adictivas) lleva toda la vida.

Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil que operan en la promoción y rehabilitación Esto exige procedimientos legales contra los abusadores drogas es decir, usuarios y adicto debe ser más humano.

«Los amigos de las víctimas de drogas se recuperan a lo largo de su vida. Tienen una sugerencia progresiva de recaída, cuando se encuentran con amigos que son adictos pueden usar (drogas) nuevamente, luchan con sus familias y sus esposas recaen», dijo Ade a los periodistas en Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.



Ilustración de cómo detener el tráfico de drogas. Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

La Fundación Mutiara Maharani, que tiene un centro de rehabilitación en Cianjur, Java Occidental, ha tratado a más de 700 pacientes adictos desde 2012. La mayoría de ellos son actualmente víctimas de los peligros de drogas como la metanfetamina cristalina, los cristales sintéticos, el tramadol y la marihuana.

«No todo el mundo quiere convertirse en adicto a los narcóticos, al principio lo intenta. Intentamos recuperarlos y ayudarlos para que no sean chantajeados», dijo Ade.

Según él, la esencia del Reglamento de la Policía Estatal de la República de Indonesia (Perpol) Número 8 de 2021 sobre el Manejo de Actos Penales Basados ​​en la Justicia Restaurativa es lo suficientemente bueno para proteger a las víctimas o drogadictos para que puedan ser rehabilitados y no encarcelados.

Sin embargo, en la práctica, de acuerdo con esta política, las violaciones de los SOP todavía se encuentran en el proceso cuando las autoridades arrestan a los usuarios. Además de eso, hubo prácticas transaccionales por parte de los investigadores con rehabilitación, donde el proceso que debería haberse llevado a cabo no se llevó a cabo en absoluto.

«Actualmente, nosotros, junto con otros amigos del Movimiento de Reforma de Defensa Comunitaria (GRAM) que acompañamos a la víctima y a su familia, hemos propuesto judicial revisar Reglamento Político Número 8 a la Corte Suprema. «Queremos una reforma política, fomentando políticas antinarcóticos basadas en evidencia científica y de salud, no en la criminalización», dijo.

Como se sabe, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (Kabareskrim) policia nacionalEl comisario general de policía, Syahardiantono, enfatizó que la erradicación de las drogas se lleva a cabo desde arriba hacia abajo.

Como resultado de 38 mil casos se confiscaron 197 toneladas de diversos tipos de drogas y se identificaron 51 mil sospechosos. Syahar dijo que este resultado era una forma concreta del compromiso de la Polri de llevar a cabo el séptimo mandato Asta Cita del presidente Prabowo-Gibran, es decir, erradicar las drogas desde la raíz.