Piden al Gobierno extremar la atención a las personas mayores aunque ya se encuentran bastante bien

Jacarta – Atención gubernamental a anciano Actualmente se considera suficientemente bueno, pero se debe maximizar aún más.

Así lo reveló el jefe de la Comisión VII de la RPD de la facción NasDemErna Sari Dewi, en una acción humanitaria al saludar a los residentes del Hogar Social Tresna Werdha Budi Mulia 1, Cipayung, al este de Yakarta, con motivo del 14º aniversario con el tema «Traer consistentemente el flujo del cambio».

Esta actividad no sólo comparte necesidades básicas, sino que es una manifestación real de la política humanitaria promovida por el partido de Surya Paloh. La acción social iniciada por la Fracción NasDem y el DPP llevaba un mensaje moral que nación lo grande se mide por el respeto y cuidado de los mayores que construyeron el país con energía y amor.

«No estamos haciendo el bien, estamos cumpliendo con la deuda moral de la nación con aquellos que trabajaron, pagaron impuestos y elevaron este país. La atención del gobierno a las personas mayores es actualmente bastante buena, pero debe maximizarse. Se debe prestar especial atención a la salud de las personas mayores. También hay una asistencia especial del Presidente General del Partido Nasdem, Sr. Surya Paloh», dijo Erna, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Según datos del BPS y el Ministerio de Salud, el número de personas mayores en Indonesia en 2025 alcanzará los 33 millones de personas o alrededor del 12 por ciento de la población nacional. Mientras tanto, la esperanza de vida ha aumentado a 73,9 años, pero esto no ha ido acompañado de un bienestar y apoyo social adecuados.

Además de ir a residencias de ancianos, el Partido NasDem también distribuye ayuda a orfanatos sociales Niño Tunas Bangsa Niño pequeño, Cipayung. Así lo reveló el presidente del Partido NasDem de DKI Yakarta DPW, Wibi Andrino.

«El 14º Servicio Social del Partido Nasdem de este año es una forma de coherencia para continuar brindando servicios a la comunidad incluso en un entorno pequeño. Y acordamos desde el Partido Nasdem en DKI Yakarta adoptar a un niño para que paguemos y cuidemos, porque sucede que el niño está discapacitado», dijo Wibi.

Dijo que DKI NasDem incluso acordó criar y financiar a un niño discapacitado como una forma de compromiso a largo plazo. A través de esta actividad, NasDem llama a que la preocupación por las personas mayores y los niños no se limite a la misericordia, sino que se haga realidad a través de políticas públicas reales, justas y sostenibles.