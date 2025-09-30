Pídele a él y a su esposa que no se acorralen, Bedu: Mi vida es difícil

Yakarta, Viva – Hogar de comediante Bedu En medio del centro de atención después de presentar oficialmente el divorcio del divorcio contra su esposa, Irma Kartika. No solo una cuestión de separación después de 15 años juntos, sino que Bedu también le pidió al público y a los medios de comunicación que no lideren el problema en la dirección de arrinconarse a sí mismo y a su esposa.

Leer también: Andre Taulany da la bienvenida al nuevo estatus de Bedu después del divorcio a su esposa: ¡Felicitaciones, estamos en la misma oficina!



«Amigos, por favor. Para la narración, no me acraseren. No me acraseren a mi esposa. Más tarde, debería estar bien, entonces no estaré bien. Sí, por favor, ayúdame? ¿Puedes ayudarme? Mi vida ya es difícil», dijo Bedu en un estilo distintivo de bromas en la corte religiosa, South Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El proceso legal de divorcio ha comenzado a funcionar en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, con la audiencia inaugural celebrada el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: La economía no es la causa del divorcio, Bedu aparentemente no pudo crear una familia Sakinah



Con respecto al tesoro, el hombre cuyo verdadero nombre es Harabdu Tohar afirmó que no exigía ninguna distribución. Todos los activos principales, incluidas casas y automóviles, había entregado a Irma.

«No hay lucha por nada. Es solo una casa con un automóvil. También se la he dado a mi esposa», explicó.

Leer también: Solo acepta un cajero automático vacío, esta es la razón por la que Bedu le da toda la propiedad a su ex esposa



A través de su estilo característico, Bedu trató de aliviar la tensión con bromas.

«Todo fue entregado a mi esposa. Solo me dieron un cajero automático vacío», dijo mientras bromeaba.

También se aseguró de que las razones del divorcio no estuvieran relacionadas con la economía o el estilo de vida.

Nada (debido a la economía o el estilo de vida). ¿Cuál es mi vida que se intenta? ¿Quiero qué estilo? Solo nadar no puede ser libre «, dijo.

Aunque el matrimonio terminó, Bedu confirmó su compromiso ya que los padres permanecieron intactos. La custodia de los hijos se vivirá juntos, con la plena responsabilidad de ambas partes.

«Custodia de los hijos, así que lo hacemos bueno. Ambos criamos, por lo que ambos criaremos, educaremos, cuidaremos, dará el amor sin disminuir», concluyó Bedu.