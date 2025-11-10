Pide que los Steelers abandonen a Aaron Rodgers por un QB familiar

El Acereros de Pittsburgh cayó a 5-4 después de su derrota de la Semana 10 del Sunday Night Football ante el Cargadores de Los Ángelesy mariscal de campo Aarón Rodgers fue el objetivo de los fanáticos después de una actuación ofensiva fallida, que dominó las noticias el lunes por la mañana.

Durante gran parte de la temporada 2025, Rodgers y la ofensiva no han sido el problema. En ocasiones, de hecho, han sido la fuerza de este equipo de fútbol. Desafortunadamente, los roles se invirtieron el domingo por la noche como el futuro QB del Salón de la Fama únicamente. completó 16 de sus 31 intentos de pase.

Rodgers también fue capturado tres veces (incluido un safety), perdió el balón una vez (aunque lo recuperó) y lanzó dos intercepciones, arrojando un QBR dolorosamente feo de 4.6 sobre 100 y un índice de pasador de 50.6.

Además de eso, receptor estrella DK Metcalf Luchó por ponerse en marcha una vez más (3 de 7 para 35 yardas), y la ofensiva de los Steelers solo produjo 10 puntos, con el único touchdown en tiempo basura.

Después de la terrible derrota en la televisión nacional, un contingente de fanáticos de los Steelers rápidamente se volvió contra Rodgers en las redes sociales y pidió un mariscal de campo suplente. Mason Rudolph para tomar el relevo en la recta final.

Los fanáticos quieren a Mason Rudolph después de la vergonzosa actuación en SNF de Aaron Rodgers & Steelers

No pasó mucho tiempo para que las horcas salieran en X anoche, el 9 de noviembre.

«Estoy listo para que Mason Rudolph vuelva a salvar la Navidad», dijo un fan fijado.

Locutor de radio de Pittsburgh Andrew Fillipponi estuvo de acuerdopublicación: «Mason Rudolph podría hacerlo mejor. Esto es horrible».

Y un tercer crítico de Rodgers simplemente dijo: «Libera a Mason Rudolph».

La cosa no terminó ahí, ya que los llamados de Rodgers para seguir adelante se volvieron inquietantemente una reminiscencia de la racha regresiva de Russell Wilson en Pittsburgh hace un año.

“Por favor, dejen que Mason Rudolph juegue el resto de la temporada”, dijo un fan. rogó. «No puede ser peor. Retira a Rodgers».

«Me estoy frustrando mucho con Mike Tomlin y no pondrá a Mason Rudolph para jugar como mariscal de campo. Realmente lo necesitamos», otro partidario de los Steelers. escribió.

Finalmente, entre muchos otros pedidos de cambio de QB, un fanático de los Steelers concluyó: «Dejemos de lado a Rodgers. Es hora de fingir una lesión e ir con Mason Rudolph».

Rudolph se ha convertido en un favorito de los fanáticos en Pittsburgh después de decepcionar inicialmente como ex selección de tercera ronda en 2018. Los Steelers lo volvieron a contratar en la agencia libre esta temporada baja antes de iniciar una búsqueda a largo plazo de Rodgers.

Finalmente, Tomlin y los Steelers consiguieron a su hombre en Rodgers, y los resultados han sido bastante positivos hasta ahora a pesar de este reciente giro de los acontecimientos. Rudolph se ha desempeñado como mariscal de campo suplente y próximo hombre detrás de Rodgers esta temporada.

Los Ravens ganan nuevamente mientras la ventaja de los Steelers en la AFC Norte cae a 1 juego

La derrota del SNF ante los Chargers fue realmente el signo de exclamación de un día que ya era malo para los Steelers.

Más temprano, Lamar Jackson y el Cuervos de Baltimore se recuperó en la segunda mitad de su salida de la Semana 10 para lograr una fácil victoria sobre los Vikingos de Minnesota. Esa victoria elevó su récord a 4-5, lo cual es notable considerando que estaban 1-5 hace unas semanas.

El regreso de Jackson ha provocado un resurgimiento en Baltimore, y el acérrimo rival ahora es apenas un juego atrás de Pittsburgh en la AFC Norte. Y los dos enemigos divisionales aún no se han enfrentado.

Lo que parecía un camino muy fácil hacia un título divisional ahora es todo lo contrario, y con la forma en que están jugando los Steelers, incluso un puesto comodín parece algo dudoso; digamos que los Ravens los superan.

La campaña 2025 se está desvaneciendo ante los ojos de todos, y la base de fans conoce muy bien este sentimiento. Los llamados para despedir a Tomlin fueron lo primero, y ahora también ha comenzado el movimiento en las redes sociales para enviar a Rodgers a la banca por Rudolph.