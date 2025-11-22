Pide a Mount que el propietario tome una decisión importante pronto

El billetes de búfalo entraron en la temporada como favoritoso al menos co-favoritos, para ganar el Super Bowl. Pero después de una pérdida mediocre y devastadora para el Tejanos de Houston El jueves por la noche, muchos en la sufrida base de fanáticos de los Bills parecen hartos y tienen Se conectó para exigir cambios. en la cima, principalmente con el entrenador en jefe Sean McDermott.

Pero después de que el mariscal de campo suplente de Houston, Davis Mills, de alguna manera lideró a un equipo que tenía marca de 5-5 al comenzar el juego, superando al reinante. NFL MVP Josh Allen y los Bills 7-3, 23-19, algunas personalidades importantes de los medios de la NFL se han sumado a las crecientes críticas hacia McDermott, de 51 años, quien, en su noveno año al mando de Buffaloaún no ha guiado a los Bills al Super Bowl a pesar de tener a Allen como su mariscal de campo durante ocho de esos años.

Desde su año de novato, cuando se perdió cuatro partidos, Allen no se ha perdido ni un solo inicio, por lo que la salud del mariscal de campo no ha sido un problema.

“McDermott TIENE que irse”, decía un comentario típico de un fan en las redes sociales. «El equipo lo ha ignorado y para ser un entrenador en jefe con mentalidad defensiva, es ineficaz y es superado todo el tiempo. Esta franquicia es alérgica a ganar porque somos demasiado amables. Haz algo, Terry, o pronto serán otras dos décadas de mediocridad».

Propietario de facturas llamado a la acción

«Terry» es Terry Pegula, el multimillonario de los Bills propietario que compró el equipo con su esposa, Kim, en 2014 por 1.600 millones de dólares.

Según el revista financiera Forbes11 años después de que los Pegula los compraran, los Bills están valorados en 5.950 millones de dólares. Si bien la pareja Pegula inicialmente compartió la propiedad del equipo en igualdad de condiciones, Kim Pegula sufrió un infarto en 2022 que la dejó incapacitada.

Un año después, según un informe por El AtléticoTerry Pegula se convirtió en el tutor designado por el tribunal de su esposa, convirtiéndolo efectivamente en el único propietario de los Bills.

Ahora, los fanáticos de los Bills que tienen No se ha visto un Trofeo Lombardi en Buffalo en toda la historia de la franquicia, han tenido suficiente y están pidiendo a Pegula que despida a McDermott.

Experto veterano de la NFL se une al coro

El viernes, el locutor de radio deportivo Jim Rome llevó el debate sobre el futuro nacional de McDermott.

«Seamos realistas, Sean McDermott está en problemas. Lo está. Y si no lo está, debería estarlo», dijo el hombre de 61 años. Roma dijo en su programa que ahora transmite en vivo en las redes sociales. «Ha tenido una gran carrera en Buffalo, excepto por esos breves momentos que han definido completamente su tiempo en Buffalo, donde él y ellos se han desmoronado en el gran escenario».

Rome luego agregó que esta temporada, los Bills se están desmoronando fuera de Broadway. Se están desmoronando en el escenario más pequeño. Se están desmoronando en la temporada regular.

Los presentadores de Fox Sports también culpan a McDermott

deportes zorro El locutor de radio Aarón Torres fue Aún más enfático, escribió en su cuenta de redes sociales: «Lo dijo hace dos años, cuando Buffalo amordazó el campo local en el juego por el título de la AFC; mantener a Sean McDermott cerca era desperdiciar el mejor momento de Josh Allen. Dos años después, los Bills están de alguna manera en una peor posición que entonces. Debieron haber desconectado hace MUCHO tiempo».

Otro presentador de Fox Sports, Colin Cowherd, también culpó a McDermott por las luchas de los Bills, mientras Rome se preguntaba en voz alta qué razón tendría Pegula para retener a McDermott.

Los fanáticos no se detienen

«Sólo estoy preguntando. ¿Cuál es la razón para seguir con este tipo?» Roma dijo en su programa. «¿Por qué no estaría en serios problemas al final de la temporada a menos que haya algún tipo de cambio milagroso que nadie vea venir?»

Como de costumbre, los fanáticos no contuvieron sus sentimientos hacia McDermott, con uno que exige que los proyectos de ley “despídelo al sol”, y otro declarando«Si los Bills alguna vez quieren ser un contendiente serio, deben despedir a Sean McDermott».

Esas fueron sólo una pequeña muestra del sentimiento de los fans en línea, pero otro fan llevó las llamadas al siguiente nivel, yendo hasta el punto de iniciar una petición titulado «Despidan a Sean McDermott».