Pídale a los empresarios que aprovechen la vivienda de Kur, el jefe y entre listo para asignar hasta RP adicionales. 250 t en 2026

Yakarta, Viva – Agencia de gestión de inversiones Danantara Reveló que el Banco de la Asociación de propiedad estatal (Himbara) está listo para aumentar la asignación de viviendas de crédito comercial (KUR) de las personas hasta RP250 billones el próximo año.

Director ejecutivo La Agencia de Gestión de Inversiones y entre Rosan Roeslani dijo que fue porque el sector de la vivienda era una de las prioridades porque era capaz de crear grandes cantidades de empleo y tenía una contribución significativa a la economía.

«Si la absorción va bien y eficientemente, creemos que esta asignación se puede agregar hasta RP250 billones el próximo año», dijo Rosan en una reunión y cooperación mutua en la vivienda del patrimonio de la nación en Yakarta, martes por la noche, 16 de septiembre de 2025.

Como se sabe, el gobierno a través y entre entre Rp130 ​​billones de Rp130 ​​para Vivienda kur Este año. Crédito Este programa de vivienda es un capital de trabajo o financiación de inversiones para empresarios micro, pequeño y mediano (Umkm) Individuos o entidades comerciales, para apoyar el logro de programas prioritarios de 3 millones de hogares.

Con este Kur, el gobierno proporcionará subsidios de intereses del 5 por ciento para los grupos de suministro y el 6 por ciento de tasas de interés de crédito fijo en términos de grupos de demanda. El lado de la oferta incluye desarrolladores de viviendas, proveedores de servicios de construcción y materiales de construcción para materiales de construcción. En términos de demanda, este crédito puede ser utilizado por MIPYME individuales para apoyar las actividades comerciales.

Rosan agregó, este programa puede hacer una contribución importante a la economía. Rosan dijo que este sector creó empleos para 10 millones de personas y contribuyó a una inversión de Rp94.5 billones en 2024.

«Esta es una forma de compromiso de que estamos muy preocupados por los sectores que pueden crear empleos, crear bienestar social y hacer una contribución importante a la economía indonesia», dijo Rosan, quien también es el ministro de inversión y aguas abajo/BKPM.

Además, invitó a todas las partes relevantes a utilizar de manera proactiva este programa de Kur residencial, especialmente actores comerciales.

«La asignación es RP130 billones y la esperanza es, por supuesto, este uso, los fondos ya existen, aprovechan. No hemos dado el presupuesto, pero las damas y los caballeros son menos activos en la búsqueda de oportunidades», dijo Rosan. (Hormiga)