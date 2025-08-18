Pida fruta gratis para el matrimonio, los matones de Tambora incluso terminan en la cárcel

Yakarta, Viva – Actos de matrugada en Mercado Angke Station, West Yakarta, inmediatamente recibió una respuesta rápida de la policía. Dos hombres que gritan comerciante La fruta finalmente fue arrestada por miembros de la policía del sector de Tambora menos de 24 horas después del incidente.

En las imágenes de CCTV que duraron 1 minuto 9 segundos, un hombre estaba en una chaqueta de jeans azules con su colega con un tweet negro se acercó al comerciante de melón e hizo el globo. La acción también causó ansiedad a los residentes locales.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal, el Comisionado de Policía, Sudajat Djumantara, explicó, los dos perpetradores con las iniciales RR (41) y AG (34) fueron arrestados en su residencia, Sawah Lio v Área, Gang Kiara VII, Jembatan Lima, Tambora.

«Aseguramos a los perpetradores en su casa. Según los resultados del examen, reconocen sus acciones», dijo Sudajat, domingo 17 de agosto de 2025.

Los dos perpetradores argumentaron que le pidieron al melón al comerciante con las iniciales para los propósitos de la celebración de la boda de RR. Sin embargo, la policía enfatizó que la acción todavía estaba incluida en la categoría de registro.

Ahora, RR y AG deben ser responsables de sus acciones. Fueron acusados bajo el artículo 368 del Código Penal sobre extorsión y registro.