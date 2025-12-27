Pico de terremoto en el monte Tangkuban Parahu, la Agencia Geológica advierte sobre posibles peligros ocultos

Bandung, VIVA – Actividad sísmica en Monte Tangkuban Parahu experimentó un aumento significativo hacia el pico de las vacaciones de fin de año. Agencia Geológica Ministerio de Energía y Recursos Minerales (EMR) registró un aumento de tres veces en los terremotos de baja frecuencia de baja frecuencia en solo 24 horas en el período de observación del 26 de diciembre de 2025.

La jefa interina de la Agencia Geológica, Lana Saria, reveló que los registros sísmicos del 26 de diciembre de 2025 detectaron 38 eventos sísmicos de LF. Esta cifra aumentó considerablemente en comparación con los dos días anteriores, concretamente los días 24 y 25 de diciembre de 2025, en cada uno de los cuales sólo se registraron unos 10 incidentes por día.

Este aumento de la actividad sísmica es una grave preocupación teniendo en cuenta que el Monte Tangkuban Parahu es uno de los principales destinos turísticos de Java Occidental, que está lleno de turistas, especialmente durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, la Agencia Geológica enfatizó que el estado de actividad volcánica aún se encuentra en el Nivel I o Normal. Sin embargo, los resultados del seguimiento de la deformación del cuerpo montañoso muestran que hay dinámicas de presión debajo de la superficie a las que es necesario prestar atención.

«Los datos de seguimiento de EDM muestran una tendencia a un patrón de deflación en el segmento del pilar UPAS pero hay inflación en el segmento del pilar SLOPE. Esto indica que hay fluctuaciones de presión a poca profundidad debajo del cuerpo volcánico», dijo Lana en su declaración en Bandung, el sábado 27 de diciembre de 2025, citada por Antara.

Según la Agencia Geológica, estas fluctuaciones superficiales de presión tienen el potencial de causar peligro, aunque hasta la fecha el parámetro dV por V no ha mostrado una disminución significativa. Esto significa que no se ha detectado una gran presión debido al aumento masivo de fluido hacia la superficie.

Sin embargo, Lana recordó que el carácter de la erupción del monte Tangkuban Parahu es a menudo freático. Se sabe que este tipo de erupción ocurre repentinamente sin signos volcánicos claros, lo que lo convierte en un alto riesgo para los turistas que se encuentran demasiado cerca del cráter.

Visualmente, hasta el 27 de diciembre de 2025, se observó que la actividad de exhalación de humo de Kawah Ratu era blanca con una intensidad de ligera a moderada, con una altura de alrededor de 5 a 80 metros desde el fondo del cráter. Mientras tanto, se observó que el cráter Ecoma emitía humo a una altura de entre 5 y 40 metros.

La Agencia Geológica también recordó la historia de la actividad a mediados de este año. En el período de junio a julio de 2025, el aumento de los terremotos de baja frecuencia alcanzó un máximo de 270 eventos por día el 3 de junio, al que siguió la aparición de columnas de lodo en Kawah Ratu.