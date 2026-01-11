¡Picante! Nombrado sospechoso, KPK afirma la cuota de Hajj de 2024 para las personas, no para Gus Yaqut

Jacarta – Ex Ministro de Religión Rubí Cholil Qoumas alias Gus Yaqut fue designado oficialmente como sospechar acusaciones de corrupción cuota haji 2024. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) enfatizó que la cuota adicional de Haj otorgada por el gobierno de Arabia Saudita no es para Ministro de Religión u otros funcionarios, sino para el pueblo indonesio.

El diputado interino para la Aplicación y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, explicó que esta cuota adicional se otorgó durante la visita del presidente Joko Widodo a Arabia Saudita en 2023. El objetivo es claro: reducir la cola para el Hajj regular que se viene realizando desde hace décadas.

«Luego se dio una cuota adicional. Que suele ser 221.000, luego esta cuota se añadió a 20.000. Ahora esta cuota fue dada por el Reino de Arabia Saudita al Estado. Sí, colegas, tomen nota», dijo Asep a los periodistas, el domingo 11 de enero de 2026.

Las regulaciones iniciales estipulan que de la cuota adicional de 20.000, el 92 por ciento es para el Hajj regular y el 8 por ciento es para el Hajj especial, de conformidad con la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación del Hajj y la Peregrinación Umrah.

«Esa cuota de 20.000 fue entregada por el Gobierno de Arabia Saudita a la República de Indonesia. No fue entregada a individuos, no entregada al Ministro de Religión, no entregada a nadie, sino al Estado. En nombre del Estado, será utilizada para el pueblo indonesio», dijo.

Sin embargo, se sospecha que Gus Yaqut y su equipo de expertos con las iniciales IAA cambiaron las reglas, dividiendo la cuota en 50 por ciento para el Hajj Regular y 50 por ciento para el Hajj Especial, o una cuota de 10.000 cada uno.

«Ciertamente no se llama así, no está de acuerdo con las leyes existentes. Ese es el punto de partida, sí, la distribución es así, de 10.000 a 10.000», dijo Asep.

A partir de los resultados de una investigación en profundidad, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción encontró que había recompensas o sobornos relacionados con cuotas que no se distribuyeron de acuerdo con los procedimientos. Sobre la base de estos hallazgos, Gus Yaqut y la IAA fueron nombrados oficialmente sospechosos.

«Luego, también a partir de estos procesos, en esta investigación encontramos que había un flujo de devolución de efectivo, sobornos y demás. Así que ese es el papel que generalmente encontramos», dijo.

Durante el proceso de investigación provisional, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) obtuvo casi 100 mil millones de IDR relacionados con el plan de distribución de cuotas del Hajj. Se estima que la pérdida potencial para el Estado ascenderá a más de 1 billón de IDR, aunque las otras partes involucradas no han sido identificadas como sospechosas.