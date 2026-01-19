¡Picante! La dura respuesta del fiscal al abogado de Nadiem que insiste en solicitar LHP por pérdidas estatales

Jacarta – Coloración de polémicas candentes sesión cuestión de conjeturas corrupción adquisición de portátiles de Google Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

La Fiscalía General (Kejagung) rechazó firmemente la solicitud del abogado del acusado, Nadiem Anwar Makarim, quien insistió en una copia de los resultados del cálculo. pérdida país.

La Fiscalía General enfatizó que el informe de inspección (LHP) que calcula las pérdidas estatales elaborado por la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) no es un documento que deba presentarse al acusado o a su abogado. El documento, según el fiscal, forma parte de las pruebas que serán puestas a prueba en la sala del tribunal.

El director de Fiscalía de la Subprocuraduría de Delitos Especiales de la Fiscalía General de la Nación, Rioño Budisantoso, enfatizó que jurídicamente no existe la obligación del fiscal de entregar la LHP antes de la práctica de las pruebas en el juicio.

«En realidad no hay ninguna disposición que requiera que el LHP (Informe de Resultados de la Investigación) calcule las pérdidas estatales para ser entregado al acusado o al abogado, porque el LHP es una prueba del Ministerio Público», dijo Riono a los periodistas, el lunes 19 de enero de 2026.

Riono explicó que todas las pruebas se revelarían abiertamente en la etapa probatoria. Con este mecanismo, cada parte aún tiene margen para probar y refutar las pruebas presentadas por el fiscal.

«Las pruebas se presentarán y mostrarán durante el juicio para que se pueda llevar a cabo el contrainterrogatorio», dijo Riono.

La actitud del Fiscal General contradice las exigencias del abogado de Nadiem Anwar Makarim, Ari Yusuf Amir. Ari instó al fiscal a cumplir con las órdenes del panel de jueces presentando una lista de pruebas y la auditoría de BPKP LHP antes de que se llevara a cabo la audiencia de examen del caso.

Anteriormente se informó que el panel de jueces rechazó la excepción en el caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles chromebook presentado por el acusado, el ex Ministro de Educación e Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim.

La audiencia de decisión provisional se celebró en el Tribunal de Distrito de Delitos de Corrupción (Tipikor), en el centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

«En el juicio, se afirma que la resistencia o las excepciones del acusado Nadiem Anwar Makarim y su equipo de asesores legales son inaceptables», dijo el juez principal Purwanto Abdullah.

Luego, Purwanto ordenó que el manejo del caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook continuara hasta la etapa probatoria.

