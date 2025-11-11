Pia Patatian lanza Noora Films en AFM y aborda las ventas en Madfabulous

La veterana en ventas Pia Patatian ha aprovechado el American Film Market de este año para lanzar la marca de producción y ventas Noora Films.

Además de presentar su nueva compañía, Patatian se ha incorporado para gestionar los derechos internacionales del drama de época alternativa “Madfabulous” de la ganadora del BAFTA Cymru Celyn Jones (“The Almond and the Seahorse”). Jones dirige a partir del guión debut de la escritora galesa Lisa Baker.

Inspirada en la vida del quinto marqués de Anglesey, “Madfabulous” está protagonizada por Callum Scott Howells (“It’s A Sin”, “The Beautiful Game”), Ruby Stokes (“Lockwood & Co”, “Rocks”) y Rupert Everett (“Napoleon”, “The Serpent Queen”).

«Madfabulous es una película divertida pero inspiradora con un elenco conjunto y un mensaje significativo», dijo Patatian. “Junto con nuestros magníficos socios de Mad as Birds Films y la directora Celyn Jones, esperamos presentar esta increíble película a los distribuidores internacionales en AFM. Les encantará”, dijo Patatian, quien se desempeña como director ejecutivo de Noora.

De la productora Mad as Birds de Jones, la película está producida por Nadia Jaynes (“Marcella”, “The Responder”) y Sean Marley (“Poms”, “Six Minutes to Midnight”). Nicola Pearcey (“Military Wives”, “The Almond and the Seahorse”) es productora ejecutiva para Picnik Entertainment, junto a Paul Baker. Jay Cohen de Gersh se encargará de los derechos estadounidenses.

«Con su humor, corazón y sentido de irreverencia, Madfabulous es una joya rara», dijo Cohen. «Es una película rebosante de personalidad y sustentada en interpretaciones excepcionales. Estamos orgullosos de llevarla a compradores estadounidenses».

Patatian fue recientemente presidenta de Cloud 9 Studios (anteriormente Concord Studios), que lanzó el año pasado, y lideró las ventas de títulos como el título de competición de Cannes de Paul Schrader, «Oh, Canada», «Deep Water» de Renny Harlin y la comedia romántica «Under the Stars», protagonizada por Toni Collette y Andy García, que también produjo. Antes de eso, se desempeñó como vicepresidenta senior de ventas de Capstone Pictures, dirigiendo las operaciones de la compañía en Londres, y anteriormente se desempeñó como directora de ventas internacionales en Blue Box International (una marca de Red Granite International). Comenzó su carrera en Universal Pictures en Madrid, donde trabajó en “Mamma Mia” e “Inglorious Basterds”.

Noora Films, que tiene oficinas en Europa y Estados Unidos, tiene como objetivo desarrollar, producir y financiar contenidos para cine y televisión.