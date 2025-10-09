PIA DPR celebra la circuncisión masiva en el Parlamento, con la participación de cientos de niños

Jacarta – En conmemoración del 80 Aniversario de la Cámara de Representantes (RPD) RI, la Fraternidad de Esposas Miembro (PIA) DPR RI en colaboración con PT Pertamina (Persero) llevó a cabo un programa circuncisión masa en el complejo del parlamento, Senayan, Yakarta.

Esta actividad tuvo lugar el jueves 9 de octubre de 2025 en el salón del edificio Nusantara de la RPD de Indonesia.

A este evento asistieron 100 participantes de familias extensas de empleados de la RPD. El programa tiene como objetivo proporcionar servicios de circuncisión gratuitos, higiénicos y adaptados a los niños.

El vicepresidente de PIA DPR RI, Raden Euis Handayani, dijo que esta actividad es una forma de atención social para PIA DPR RI.

Ilustración de un niño bebiendo leche

«Si Dios quiere, nosotros de PIA DPR realizaremos circuncisiones a 100 niños, en colaboración con Pertamina e IHC. Los participantes provienen de familias numerosas de empleados dentro de la RPD RI», dijo Euis en una declaración escrita, el jueves 9 de octubre de 2025.

Cada participante recibirá una compensación de 500 mil IDR, souvenirs, medicamentos poscircuncisión y un control gratuito en la red del Grupo IHC.

Para aumentar la diversión, el comité también presentó entretenimiento para niños en forma de cuentos de hadas de Kak Ria y un espectáculo de magia de Kak Obi.

«Esto es para que los niños se sientan más cómodos y motivados mientras participan en las actividades», dijo Euis.

Euis dijo que este evento de circuncisión masiva es una forma de conciencia social de PIA DPR. También enfatizó la importancia de mantener la salud de los niños desde una edad temprana.

«Esta circuncisión masiva es una manifestación real de la preocupación de la RPD por las familias extensas dentro de la RPD, además de eso, esta actividad también enfatiza la importancia de mantener la salud de los niños desde una edad temprana», dijo.

Según la esposa de Sufmi Dasco Ahmad, PIA hará de este evento una agenda regular cada año.

«Si Dios quiere, esta actividad se convertirá en una agenda regular. Este año es la primera vez que realizamos un programa de circuncisión masiva. Anteriormente, PIA DPR RI también llevó a cabo servicios sociales en forma de distribución de artículos de primera necesidad y compensación para los huérfanos», dijo Euis.

Presidente de la RPD RI y presidente del PDIP DPP, Puan Maharani en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta Central

Mientras tanto, el presidente de la RPD RI, Puan Maharani, valoró la organización de este evento social. Expresó su agradecimiento a cada esposa o pareja que acompañó a los miembros de la RPD en medio de la transformación llevada a cabo por esta institución legislativa.