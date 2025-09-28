PHRI llama al 50 por ciento del negocio de los hoteles-restaurantes en Yakarta afectado

JacartaVIVA – reunión Hotel y restaurante indonesio (Phri) Yakarta predice que el 50 por ciento del negocio hotelero en DKI Yakarta se verá afectado por varias prohibiciones en el borrador de la regulación regional Un área sin cigarrillos (Raperda Ktr).

El miembro de la Agencia de Gestión Regional de Phri Yakarta (BPD), Arini Yulianti, dijo que los datos se basaron en una encuesta interna realizada por la organización.

«El estudio de las opiniones si las antiguas reglas se renovan con un borrador de KTR más estricto, el 50 por ciento de las empresas evalúan esta regulación tendrá un impacto en los negocios», dijo Arini, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Por esta razón, Arini espera que no haya una regulación regional de KTR, las solicitudes comerciales en el campo de los hoteles y restaurantes disminuirán. Le preocupa que los consumidores elijan mudarse a otras ciudades cuyas regulaciones no son tan estrictas como Yakarta.

Según los resultados de la encuesta realizados por Phri Dki Yakarta en abril de 2025 de sus miembros, hubo 96.7 por ciento de los hoteles informados en los niveles residenciales.

Como resultado, muchos actores comerciales se ven obligados a reducir los empleados al implementar varias estrategias de eficiencia.

La industria del hotel y los restaurantes absorbe a más de 603,000 trabajadores en Yakarta y contribuye alrededor del 13 por ciento de los ingresos originales regionales de DKI (PAD).

Arini también le pidió al gobierno regional que considerara estas condiciones antes de aprobar la regulación regional de KTR.

En realidad, lo que se necesita es una política de KTR equilibrada. «No permita que esta regla se acelere en aras de perseguir indicadores de la ciudad global sin considerar el impacto», dijo Arini.

Dinámica socioconómica

La subsecretaria de la Asociación de Empleadores de Indonesia (Apindo) Anggana Bunawan dijo que los actores comerciales más necesarios en la situación económica actual eran la certeza y la sincronización de las políticas.

Porque, según Anggana, la industria todavía está experimentando varias presiones y todavía está tratando de llevar a cabo varios ajustes operativos.

«Esperamos que el gobierno preste atención a la industria. Este es el ‘momento’ inapropiado, la condición socioeconómica de la comunidad también debe considerarse», dijo Anggana.

Anteriormente, el presidente del Comité Especial de Regulación Regional DKI Jakarta Ktr Ranper Ranper Farah Savira aseguró que la regulación continuara considerando la dinámica de las condiciones socioeconómicas de la comunidad.

«Por lo tanto, la aplicación principal aquí es la región. De modo que la región regula más al comportamiento (comportamiento). No necesariamente solo por las ventas o la publicidad. Eso se discutirá a continuación», dijo Farah.

Por otro lado, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, también ha declarado que más tarde el borrador de la regulación regional de KTR no hará que la facturación de los comerciantes sea preocupada.

«Seguramente la regulación no hará disminuir las MIPYME (rotación). Al entregar al DPRD, una de mis concentraciones. Por lo tanto, las restricciones hechas sin fumar están solo en lugares cerrados, donde las MIPYME nunca han estado vendiendo allí», dijo Pramono.

