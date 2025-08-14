Phri-asi se sentará juntos para discutir el esquema de pago de música de regalías

Yakarta, Viva – Gestión de la Asociación Indonesia de Hoteles y Restaurantes (Phri) celebrará una reunión con la Asociación de Compositor Indonesio (ACCIÓN) Discutir las reglas de pago Música de realeza para gerentes de hoteles y restaurantes.

Presidente de Phri, Haryadi B. Sukamdani, dijo que la reunión se planeó que se celebrara en el lugar del músico Piyu (Rice) tiene como objetivo encontrar un acuerdo relacionado con el permiso para usar obras de música en el sitio de negocios.

La discusión incluye proyecciones de canciones y uso musical en eventos realizados en hoteles o restaurantes como ceremonias de boda o actuaciones de banda.

«Queremos un acuerdo con ellos, esto es nuevo, estamos peleando con amigos. Si estamos de acuerdo, queremos anunciarlo», dijo Haryadi Sukamdani. Entre, Jueves 14 de agosto de 2025.

«Para llenar esta vacante, esperamos que la ley número 28 de 2014 sea revisada», dijo refiriéndose a la ley sobre derechos de autor «, continuó

Agregó, se esperaba que el acuerdo y la acción de PHRI facilitaran a las empresas obtener permiso para reproducir o mostrar música, así como aclarar el esquema de pago de regalías a la parte correcta.

Según él, también se necesita un acuerdo con la asociación de músicos con respecto al permiso para tocar y usar el trabajo musical en el lugar comercial en el lugar de negocios.

En una reunión con la Asociación de Músicos, Phri también quería escuchar las aspiraciones de los músicos con respecto a las partes que liberaron al gerente del lugar de negocios utilizando su música.

Haryadi no ha explicado en detalle el plan de reunión entre la gerencia de PHRI y la acción.

«Más tarde, más tarde, definitivamente lo invitaremos, sigue siendo una discusión. Entonces, el punto es que queremos formatear (pago de regalías musicales) que está claro, el término es que la transacción de venta está clara», dijo.

Además de planear celebrar una reunión con la Asociación de Músicos, PHRI preparará una propuesta para la revisión de las disposiciones sobre las regalías en la ley sobre los derechos de autor.

Phri declaró la necesidad de claridad sobre la posición legal del Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN), el alcance de las reglas sobre la reproducción de la música en los lugares de negocios, el papel del gobierno en la regulación de los pagos de regalías, así como las sanciones en la violación de las reglas de pago de regalías.