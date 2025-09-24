





Digital El proveedor de pagos PhonePE ha presentado borradores de documentos ante el regulador de mercados SEBI para su próxima oferta pública inicial (IPO) utilizando la ruta de prefilitud confidencial.

El miércoles, el portavoz de la compañía dijo: «Phonepe Ltd ha presentado el borrador de arenque rojo previamente presentado con SEBI y las bolsas de valores, bajo … las regulaciones de SEBI ICDR en relación con la oferta pública inicial propuesta de sus acciones de equidad en la junta principal de los intercambios de valores».

Sin embargo, el portavoz se negó a proporcionar detalles del tamaño de la OPI.

Para ayudar a la oferta pública, la compañía acordó Kotak Mahindra Capital, JPMorgan Chase, Citigroup y Morgan Stanley, las fuentes le dijeron a PTI en junio.

En el año fiscal2023, Phonepe, la firma del Grupo Walmart, recaudó 7.021 millones de rupias (alrededor de USD 850 millones) a una valoración previa al dinero de USD 12 mil millones (alrededor de Rs 1 lakh millones de rupias) de los inversores, incluidos el general Atlantic, Walmart, Ribbit Capital, TVS Capital Fundds y Tiger Global.

En el frente financiero, la empresa FinTech redujo sus pérdidas consolidadas a Rs 1.727.4 millones de rupias en el año fiscal 200, por debajo de Rs 1.996.1 millones de rupias en el fiscal anterior. Sus ingresos de las operaciones aumentaron un 40,5 por ciento de Rs 5.064 millones de rupias en el año fiscal 2014 a Rs 7.115 millones de rupias en el año fiscal 2015, según los datos accedidos desde Tofler.

Además de las soluciones de pago digital, la cartera de la compañía incluye servicios como seguros, préstamos y riqueza gestión. También lanzó nuevas empresas de tecnología de consumo Pincode, Share.Market y el Indo AppStore.

PhonePE optó por la ruta confidencial previa a la presunción, lo que le permite retener la divulgación pública de los detalles de OPI bajo el DRHP hasta las etapas posteriores. Esta ruta está ganando terreno entre las empresas indias que buscan flexibilidad en sus planes de OPI.

En los últimos meses, BillionBrains Garage Ventures, la empresa matriz de la firma de corretaje de acciones Groww, Edtech Unicorn Physicswallah, la firma Insurtech Turtlemint FinTech Solutions, el proveedor de servicios logísticos de logística Shadowfax Technologies, la plataforma de habilitación de comercio Shiprocket, la compañía imaginaria, la empresa matriz de la marca de los portátiles Boat y Tata Capital también Chose Chose Confidential Futings.

En 2024, la gigante de entrega de alimentos Swiggy y la cadena minorista Vishal Mega Mart flotaron sus OPI después de presentaciones similares.

Los expertos en el mercado señalan que la ruta confidencial previa a la presunción ofrece a las empresas una mayor flexibilidad y reduce la presión de salir a bolsa rápidamente. A diferencia de la ruta tradicional, que requiere empresas Para lanzar sus OPI dentro de los 12 meses posteriores a la recepción de la aprobación de SEBI, la ruta previa a la presentación extiende esta ventana a 18 meses desde la recepción de los comentarios finales.

Además, las empresas pueden modificar el tamaño del problema principal hasta en un 50 por ciento hasta la etapa DRHP actualizada.

