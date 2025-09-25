Phoenix Suns necesita a Devin Booker para unirse a estas 2 estrellas

Desde que hizo las Finales de la NBA en 2021, el Phoenix Suns han dado un paso atrás cada temporada, culminando en perderse la postemporada de 2025 y separarse de Kevin Durant, Bradley Bealy el entrenador en jefe Mike Budenholzer.

Devin BookerLa cara de la franquicia ahora ha jugado para siete entrenadores en jefe en 10 temporadas, y Jordan Ott será su octavo.

La organización de los Suns ha dejado en claro durante mucho tiempo que ven a Booker como la pieza central de sus esfuerzos, pero en cierto punto, el mejor jugador del equipo debe ser responsable de las deficiencias.

Se espera que los Suns se pierdan los playoffs nuevamente en 2026, Kendrick Perkins exigió más de Booker, ya que actualmente está por debajo de dos rivales de la Conferencia Oeste.

Phoenix Suns necesita Booker para jugar como estas 2 estrellas

La NBA está dominada por los guardias combinados. Luka Doncic, Donovan Mitchell, James endurecer, Stephen CurryY Booker no está disparando a los guardias, y no apuntan a los guardias, incluso si la mayoría de ellos se les ha encargado la ofensiva.

Perkins quiere que Booker juegue como dos superestrellas de alto nivel. Ambos son más jóvenes que Booker, pero ambos se han roto como mejores jugadores.

«Es hora de que Devin Booker le muestre al mundo que pertenece «, dijo el ex jugador en ESPN. «Y cuando digo pertenecer, pertenece a la compañía de un Anthony Edwardspertenecer a la empresa de un SGA. ¿Puede ser un tipo que podría ser ese tipo, esa opción número uno de esta franquicia de Phoenix Suns? Y estoy esperando verlo «.

Edwards es uno de los jugadores más emocionantes de la liga, y Shai Gilgeous-Alexander Viene de una victoria final y una temporada de MVP, ninguno de los cuales Booker puede reclamar.

«Estoy mirando a Devin Booker en este momento, y estoy diciendo que está en el reloj «, agregó Perkins.

Booker tiene 28 años y bajo contrato hasta la temporada 2029-30, por lo que claramente los Suns creen en él. El equipo ciertamente dará un paso atrás este año, aunque el tiempo se está agotando para que Booker demuestre que puede liderar un equipo.

La carrera de las finales de Phoenix Suns no cuenta

Perkins rara vez es uno para dar crédito a los jugadores, y Booker no es una excepción.

En 2021, él y los soles marcharon por el oeste e llegaron a la final, perdiendo ante el Milwaukee Bucks en seis juegos. Sin embargo, Booker estaba rodeado de Chris Paul, Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cameron Johnsony Jae Crowder, todos los cuales jugaban baloncesto de alto nivel.

«Has perdido a muchos jugadores ”, recordó Perkins. «Es hora de que Devin Booker demuestre que pertenece a esa élite compañía.»

Con Dillon Brooks y Jalen Green En la lista, los Suns tienen el comienzo de un núcleo completo, aunque necesitan un centro más confiable. Quizás novato Khaman Maluach puede llenar el vacío en los próximos años.

Por ahora, la mayoría de los fanáticos aceptarían ser pacientes con Booker y los Suns, pero a menos que pueda liderar un equipo en los playoffs como la primera opción clara, Perkins tiene la razón acerca de que Booker está un paso detrás de sus compañeros.