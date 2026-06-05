Phoebe Bridgers deslumbra al Madison Square Garden con un espectáculo sin teléfono

«Es extraño no tener teléfono, ¿no?» dijo Phoebe Bridgers a las aproximadamente 18.000 personas que voluntariamente habían guardado sus teléfonos bajo llave para el concierto acústico especial del jueves por la noche en el Madison Square Garden. «Me encanta. Agradezco que permitan que esta sea una zona libre de Internet».

Y añadió con una sonrisa: «Y si alguno de ustedes se metió un Apple Watch en el culo para grabar esto, por favor no lo publique en Internet. Confío en ustedes».

Las reglas para este concierto, el primer espectáculo en un estadio sin teléfono al que hemos asistido, y posiblemente el más grande de la historia, se publicaron en una declaración redactada con severidad en el sitio web del Madison Square Garden cuando se anunció el lunes este beneficio de costo ultrabajo para el Fondo de Libertad de Bonos de Inmigración de Community Justice Exchange (que proporciona dinero de fianza para los detenidos de ICE), patrocinado por el servicio de transmisión Tidal.

“Espectáculo gratuito del dispositivo”, decía. «Según la solicitud del artista, no se permitirán dispositivos de grabación en este evento, incluidos, entre otros, los artículos que se enumeran a continuación: No teléfonos celulares No cámaras No tabletas No computadoras portátiles No relojes inteligentes No auriculares con Bluetooth A su llegada, los dispositivos pequeños se guardarán en bolsas Yondr que se desbloquearán al final del evento. Los invitados conservarán sus bolsas Yondr durante toda la noche y, si es necesario, podrán acceder a sus dispositivos en las estaciones de desbloqueo Yondr designadas en el lobby. Agradecemos su cooperación para crear un dispositivo libre experiencia visual”.

A los periodistas que cubrían el programa se les dijo que tampoco se permitían bolígrafos, lápices ni papel, aparentemente porque se estaban publicando letras y títulos de canciones inexactos en Internet.

Se implementaron reglas similares para la docena de espectáculos que Bridgers había presentado antes de este, pero todos fueron en lugares del tamaño de un club en mercados de tercer nivel como Fargo, Dakota del Norte y Huntington, Virginia Occidental, y de repente estaban tratando de hacerlo en el Madison Square Garden.

Por muy valioso y/o desagradable que pueda parecer, sin mencionar el desafío logístico, sorprendentemente, el lugar lo logró con notable fluidez. Las filas para embolsar los teléfonos eran largas pero se movían de manera eficiente, y el personal extremadamente educado escribía los números de sección, fila y asiento en boletos personalizados antes de embolsar su teléfono (y simplemente le preguntaban si llevaba algún otro contrabando). El concierto comenzó media hora más tarde de la hora anunciada de 8:30 para asegurar que la mayoría del público estuviera en sus asientos. (Sin embargo, la seguridad utilizó dispositivos similares a telescopios para escanear a la audiencia en busca de teléfonos celulares en vivo durante toda la noche y, según se informa, al menos un periodista fue expulsado brevemente).

Y cuando comenzó el espectáculo, el objetivo casi parecía no ser tanto evitar la emisión prematura de las muchas canciones inéditas que interpretó, sino más bien evocar una era pasada que la mayoría de la audiencia nunca experimentó: una época en la que un artista podía probar material nuevo sin que estuviera disponible para millones en cuestión de segundos, y los miembros de la audiencia podían ver un concierto sin que su vista fuera oscurecida o completamente bloqueada por varias personas que grababan videos que probablemente nunca verán.

Más importante aún, esa intimidad se extendió al programa mismo. Bridgers actuó en un pequeño escenario circular configurado para parecerse a una sala de estar o sala de recreación de los años 70. Ella y el guitarrista Christian Lee Hutson se sentaron en un sofá cubierto por una manta de punto con dibujos cursis, con lámparas a cada lado, así como un televisor viejo y cuadrado, carteles con luz negra, una lámpara de lava y velas. Se transmitió un video en vivo de la actuación (y ocasionalmente por televisión) en la pantalla del marcador que colgaba del centro del techo de la arena, pero la imagen era intencionalmente granulada, como una transmisión de televisión antigua. El teclista Nick White era el único otro músico; la única percusión era un bombo ocasional que Hutson accionaba con el pie. La vibra del set era muy “Stranger Things”, una impresión amplificada cuando, durante los momentos más intensos del espectáculo, las lámparas parpadeaban como si Vecna ​​se acercara.

En un retroceso no planificado a esa época anterior, en un momento durante una canción particularmente emotiva, un centenar de miembros de la audiencia levantaron encendedores en lugar de teléfonos: «Eso fue increíble», dijo.

Bridgers, acompañándose con una sucesión de guitarras acústicas y un teclado Mellotron colocado frente al sofá, abrió con cuatro favoritos de los fanáticos de sus dos álbumes en solitario: «Motion Sickness», «Waiting Room», Kyoto Song» y «Moon Song», ante una respuesta extasiada pero respetuosa. Pero la mayoría de los miembros de la audiencia sabían que vendría una gran cantidad de canciones nuevas muy esperadas: el primer material nuevo de Bridgers desde sus canciones en el álbum Boygenius en 2023, y su gran avance en solitario de segundo año, “Punisher”, tres años antes, y no decepcionó.

Ella cantó siete nuevos temas seguidos, sobre los cuales se pidió a los periodistas que no revelaran mucho (junto con un precedente de feroz represalia en línea por parte de fanáticos protectores que se abalanzaban sobre las personas que publicaban detalles). Diremos que varias canciones son muy parecidas a su trabajo anterior, con sus característicos juegos de palabras, melodías y vulnerabilidad emocional característicos; al menos uno definitivamente parecía tratar sobre una ruptura dolorosa. Sin embargo, algunos de ellos exploran nuevos territorios: presentó uno como “una canción country” que la encontró adoptando el estilo y las cadencias del género con una facilidad impresionante; otro presentó un final amenazador e intenso con su voz elevándose a lo más alto de su rango.

Hablaba a menudo con la audiencia, les preguntaba si tenían “padres defectuosos” y hablaba de cómo su difunto padre (con quien tuvo una relación problemática) logró trascender su educación conservadora. Agradeció a Tidal por patrocinar el programa y “pagar a los artistas más que cualquier otra plataforma”. Anunció que estará de gira este otoño, con fechas el viernes por la mañana. Y aunque hizo referencia dos veces al hecho de que estaba actuando en la casa de los queridos New York Knicks de la ciudad, un miembro del público no gritó «¡Vamos Knicks!» hasta el final del espectáculo.

Pero lo más conmovedor es que agradeció a la multitud por apoyar la causa que beneficia el programa: “Odio a los agentes de ICE”, dijo.

Las listas de canciones anteriores de la gira tenían siete canciones nuevas acompañadas de otras más antiguas, pero esta noche agregó «una canción que nunca habíamos tocado antes» al set de cierre, y agregó con una sonrisa: «Así que si la cago, no se lo digas a nadie». No revelaremos ninguna letra, pero digamos que hubo referencias que hicieron aplaudir al público neoyorquino.

Bridgers cerró agradeciendo a los músicos, a los chicos de sonido e iluminación y a su técnico de guitarra, todos por su nombre, y alentó a la audiencia a cantar y gritar en la canción de cierre, «I Know the End», y por supuesto lo hicieron. Para el final, se puso de pie y se movió hacia el frente del escenario, golpeándose la cabeza para el único gran momento de rock de la noche, una forma inteligente de cerrar un espectáculo que de otro modo sería discreto y que requirió mucho de su audiencia.

Y a pesar de todos los comentarios cursis que uno podría hacer sobre Lo que realmente importa cuando se experimenta el arte en la era de Instagram, en realidad fue un cambio bienvenido simplemente disfrutar de un espectáculo sin intentar impresionar a Internet. Es un nuevo pico en un año en el que artistas como Justin Bieber y Olivia Rodrigo presentan programas tan centrados en los fanáticos que no solo los teléfonos sino también los periodistas no están oficialmente permitidos, y ahora que Bridgers lo logró en el Madison Square Garden, es probable que muchos más lo adopten.

De hecho, lo único que lamentamos después de este ambicioso concierto es no haber comprado acciones en Yondr hace años…