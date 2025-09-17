Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibido, porque Tasya Farasya-Ahmad Assegaf a menudo tuvo una pelea

Yakarta, Viva – Philo Paz, conocido por romper con su amante, coincide con su ex novia, Azizah Salsha, fue prohibido de Pratama Arhan, haciendo una escena de ciudadanos. Esta noticia también aprovechó con éxito la atención del lector.

Razón Tasya farasya Y Ahmad Assegaf a menudo se peleaba tampoco menos. Sin mencionar el asunto de la actitud de Tasya Farasya que a menudo desencadena disputas. El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibido de Pratama Arhan, Netizen: ¡Dios mío, puede Clbk!



Azizah Salsha y su ex lover, Philo Paz Armand

En medio de la noticia del divorcio de Azizah Salsha y el futbolista de Arhan Pratama que todavía estaba en el centro de atención, el público fue nuevamente agitado por el tema del romance de la ex Azizah, Philo Paz Armand.

Según los informes, Philo se separó de su amante, Nisha. El rumor apareció por primera vez a través de la carga de la cuenta Tiktok @Haludrama3. En la carga, el administrador destacó el comentario de un usuario en la cuenta Nisha Tiktok.

¡Reveló! Las causas de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf a menudo se discutieron



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

El hogar de celebridades Tasya Farasya está ahora al final de la bocina desde que solicitó una demanda de divorcio contra su esposo, Ahmad Assegaf. El hogar que ha vivido durante 7 años está siendo sacudido por un problema grave para hacer que Tasya Farasya solicitó el divorcio a los tribunales.

Todavía no se sabe exactamente qué les hizo que los dos decidieran separarse, pero en un contenido antiguo, Tasya Farasya reveló las cosas que lo causaron a él y a su esposo a menudo se pelearon.

Ahmad Assegaf reveló la actitud de Tasya Farasya, quien a menudo desencadenaba disputas



Ahmad Assegaf y Tasya Farasya.

El hogar de influencers de Tasya Farasya con Ahmad Assegaf es ahora un material para la conversación pública. La pareja a la que había sido visto armoniosamente cosechó repentinamente el centro de atención después de que Tasya registró oficialmente una demanda de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el viernes 12 de septiembre de 2025.

Aunque ambos no han proporcionado una explicación sobre las razones del divorcio, han surgido varias especulaciones en las redes sociales. Los internautas se emocionaron aún más cuando un viejo video de Tasya y Ahmad volvió a circular y fue ampliamente discutido.

Abstinencia de rendirse, Andre Taulanán Volver a presentar una cuarta demanda por divorcio

Las noticias impactantes vinieron del comediante y presentador Andre Taulany. Después de que tres fallaron, rediseñó una solicitud de divorcio para su esposa, Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany. La diferencia es que esta vez Andre eligió registrar el caso con el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

El portavoz de South Yakarta PA, Abid, confirmó la existencia del caso.

