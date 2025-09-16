Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibido de Pratama Arhan, Netizen: ¡Dios mío, puede Clbk!

Yakarta, Viva – En medio de Divorce News Azizah salsha Y el futbolista de Arhan Pratama que todavía está en el centro de atención, el público se agita nuevamente por el tema del romance de la antigua Azizah, Philo Paz Armand.

Según los informes, Philo se separó de su amante, Nisha. El rumor apareció por primera vez a través de la carga de la cuenta de Tiktok @haludrama3. En la carga, el administrador destacó el comentario de un usuario en la cuenta Nisha Tiktok.

«¿La ex Azizah Salsha llamada Philo rompió con su niña?» escribió el título de la cuenta, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

La captura de pantalla circulante muestra una cuenta @AzharaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dejando un comentario breve pero sorprendente en la carga de Nisha.

«Bueno, ¿por qué se separó?», Escribió.

El comentario desencadenó un gran signo de interrogación entre los internautas. Otras cuentas también trataron de asegurarse de las noticias.

«Huh, ¿dónde está la información de Sis?» Pregunte la cuenta @hinime

En breve, @azharaaaa dio una respuesta que fortaleció aún más el tema de la ruptura de Philo y Nisha. Llamó a Nisha mismo, quien filtró el asunto mientras transmitía en vivo en las redes sociales.

«Justo ahora vive, dijo que había roto con Philo. Ese también fue Philo, quien rompió debido a diferentes religiones», dijo.

Esta noticia se convirtió inmediatamente en el tema de la discusión de los ciudadanos. Además, el momento de la separación de Philo y Nisha coincidió con el hogar caótico de Azizah Salsha, que ahora está esperando el juicio de la compromiso de Talak con Pratama Arhan.

Los internautas comenzaron a especular la posibilidad de Philo y Azizah nuevamente en una relación.

«Ambos son solteros, creo que lo devolveré», dijo Netizen.

«Parece que se ha leído el escenario», dijo otro.

«Dios mío, podría ser Clbk», dijo el ciudadano.