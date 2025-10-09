Philo agrega HBO Max y Discovery+ a los planes de servicio de transmisión de TV en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
con su popular paquete de $28/mes, Filón ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores valores en streamingcuando se trata de televisión OTT. Los suscriptores obtuvieron acceso a más de 70 canales de televisión en vivo por un precio inferior a $ 30, con la capacidad de transmitir programas y películas en vivo en hasta tres dispositivos.
Ahora, el transmisor con sede en San Francisco está lanzando un nuevo paquete «mejorado» que agrega HBO Max y Discovery+ a la línea por un nuevo precio de $33 mensuales.
Las ofertas ampliadas se lanzaron el mes pasado, y los suscriptores actuales del plan Core obtuvieron automáticamente HBO Max y Discovery+ a sus cuentas. Los suscriptores actuales obtendrán los dos transmisores sin cargo adicional durante el primer mes, antes de que su nuevo precio mensual suba a $33.
Mientras tanto, los nuevos usuarios pueden cerrar el trato en Filo.com. El precio de $33 incluye acceso a más de 70 canales de televisión en vivo, incluidos A&E, AMC, Comedy Central, Food Network, HGTV, Lifetime y MTV, además de acceso a los niveles con publicidad de HBO Max y Discovery+ para contenido a pedido. Philo ya ofrece AMC+ sin cargo adicional.
Por sí solas, una suscripción a HBO Max comienza en $ 9,99 y Discovery+ comienza en $ 5,99, por lo que se ahorra unos dólares al obtenerlas como parte del paquete Philo.
Los planes de Philo incluyen DVR ilimitado para que puedas grabar contenido para verlo más tarde, y puedes transmitir en tres dispositivos a la vez (Philo te permite crear hasta diez perfiles por cuenta, aunque solo puedes tener tres transmisiones simultáneas).
Philo es uno de los pocos streamers que ofrece TV en vivo. y contenido a pedido en un solo paquete, y la compañía lo aclama como «una experiencia integrada y unificada» (mientras que Hulu + Live TV también ofrece TV en vivo transmisión y la biblioteca bajo demanda de Hulu, su precio mensual es aumentando a $90/mes). Philo agrega que “la biblioteca de HBO Max brinda visualización de citas y momentos culturales, mientras que Discovery+ ofrece una profunda participación en el catálogo que complementa perfectamente las preferencias de nuestra audiencia”.
Regístrate para recibir el nuevo paquete de Philo aquí por sólo $33. También puedes probar el servicio con comoPrueba gratuita de incluso días aquí.