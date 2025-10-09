Philo agrega HBO Max y Discovery+ a los planes de servicio de transmisión de TV en vivo


Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

con su popular paquete de $28/mes, Filón ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores valores en streamingcuando se trata de televisión OTT. Los suscriptores obtuvieron acceso a más de 70 canales de televisión en vivo por un precio inferior a $ 30, con la capacidad de transmitir programas y películas en vivo en hasta tres dispositivos.

Ahora, el transmisor con sede en San Francisco está lanzando un nuevo paquete «mejorado» que agrega HBO Max y Discovery+ a la línea por un nuevo precio de $33 mensuales.

Las ofertas ampliadas se lanzaron el mes pasado, y los suscriptores actuales del plan Core obtuvieron automáticamente HBO Max y Discovery+ a sus cuentas. Los suscriptores actuales obtendrán los dos transmisores sin cargo adicional durante el primer mes, antes de que su nuevo precio mensual suba a $33.

Mientras tanto, los nuevos usuarios pueden cerrar el trato en Filo.com. El precio de $33 incluye acceso a más de 70 canales de televisión en vivo, incluidos A&E, AMC, Comedy Central, Food Network, HGTV, Lifetime y MTV, además de acceso a los niveles con publicidad de HBO Max y Discovery+ para contenido a pedido. Philo ya ofrece AMC+ sin cargo adicional.

Por sí solas, una suscripción a HBO Max comienza en $ 9,99 y Discovery+ comienza en $ 5,99, por lo que se ahorra unos dólares al obtenerlas como parte del paquete Philo.

Los planes de Philo incluyen DVR ilimitado para que puedas grabar contenido para verlo más tarde, y puedes transmitir en tres dispositivos a la vez (Philo te permite crear hasta diez perfiles por cuenta, aunque solo puedes tener tres transmisiones simultáneas).

Philo es uno de los pocos streamers que ofrece TV en vivo. y contenido a pedido en un solo paquete, y la compañía lo aclama como «una experiencia integrada y unificada» (mientras que Hulu + Live TV también ofrece TV en vivo transmisión y la biblioteca bajo demanda de Hulu, su precio mensual es aumentando a $90/mes). Philo agrega que “la biblioteca de HBO Max brinda visualización de citas y momentos culturales, mientras que Discovery+ ofrece una profunda participación en el catálogo que complementa perfectamente las preferencias de nuestra audiencia”.

Regístrate para recibir el nuevo paquete de Philo aquí por sólo $33. También puedes probar el servicio con comoPrueba gratuita de incluso días aquí.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí