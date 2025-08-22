Phil Mickelson Rips PGA Tour ‘BS’ que lo hizo ‘temer’ golf

El Tour de PGA puede estar en el retrovisor en este punto para Phil MickelsonPero eso no significa que el jugador más famoso de Liv Golf tenga miedo de compartir sus opiniones sobre su antigua gira.

Mickelson y los Hyflyers GC se están preparando para los campeonatos del equipo LIV en Michigan, y en una conferencia de prensa previa al torneo, Mickelson aprovechó la oportunidad para entrar en otra excavación en la gira PGA.

«Según la experiencia de los jugadores, en lugar de entrar en cada pequeño detalle, solo diría que solía tener ansiedad yendo a un evento de gira con todos los detalles que continuarían. Estaría ansioso y no querría ir. Iría tan tarde como pudiera.

«Un evento de LIV, no puedo esperar para llegar aquí. Vengo antes. No puedo esperar para llegar aquí. La experiencia desde el punto de vista de un jugador, es mejor de lo que podría haber imaginado».

Según los estándares de Mickelson, eso es bastante manso. Sin embargo, sus citas se compartieron en las redes sociales, y después de ver la cuenta X «Flushing It» Tweet de la conferencia de prensa, Mickelson, tomando algunos Tiempo fuera de lanzar granadas en el gobernador de California Gavin Newsome – respondió al tweet con un poco más Mesp a sus comentarios iniciales.

«El amor que tuve por el juego fue eclipsar por todos los BS y me encontré temiendo», dijo Mickelson en un largo tweet.

Podría entrar en los detalles de todo lo que tenía que hacer para la gira, los patrocinadores, los fanáticos, los medios de comunicación y más, y podríamos discutir sobre detalles y tal, pero no se puede discutir con cómo me siento. El amor que tengo por el juego fue ser eclipsado por todos los BS y me encontré temiendo … – Phil Mickelson (@philmickelson) 22 de agosto de 2025

Si hay algún tipo de argumento en respuesta a la última crítica de Mickelson, es que ciertamente fue compensado generosamente por la «BS». El seis veces campeón mayor ganó casi $ 97 millones en ganancias en el curso durante su prolífica carrera de gira. Solo Tiger Woods y Rory McIlroy (y muy pronto, Scottie Scheffler) tener Hecho más en la gira PGA que Mickelson, quien obviamente no ha jugado un torneo de la gira desde 2022.

Será interesante ver si Mickelson invierte el curso. En 2024, ofreció una severa advertencia de «faafo» a la gira sobre más posibles deserciones de LIV. Él Finalmente eliminado ese tweet.

Ha habido cierta especulación o general preguntándose si Mickelson alguna vez volvería a la gira PGA. Su mejor golf está detrás de él, por supuesto, y en este punto de su carrera, un regreso podría ser ceremonial más que cualquier otra cosa. Quizás el locuaz y perspicaz Mickelson podría regresar para un concierto de analista de televisión.

Sin embargo, eso parece muy poco probable, y comentarios como estos no lo ponen más cerca de suceder. El reportero de golf desde hace mucho tiempo, Rex Hoggard, dijo en marzo que, si bien hay un camino para un regreso para algunos jugadores de LIV, ni siquiera una unificación de turismo cada vez más improbable podría recuperar a Mickelson en las buenas gracias de los corredores de poder en el pantano de hierba de sierra.

«Hablando con personas detrás de escena, está claro que las personas que eran miembros antes de que se fueran para ir a Liv, variará, será una carte», Hoggard dijo en su podcast. «Esto es probablemente, junto con muchas otras cosas, pondrá a Phil probablemente en la parte inferior de esa categoría. En la medida en que alguna vez quisiera volver a la gira PGA, ni siquiera estoy bastante seguro, incluso si terminamos con un acuerdo, incluso si terminariéramos con la unificación, no sé que Phil sería bien recibido».

Eso podría ser discutible; Mickelson no parece que esté ansioso por volver al PGA Tour en el corto plazo.