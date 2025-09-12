Phil Mickelson llama a la muerte de Charlie Kirk como una ‘atrocidad’ a medida que reacciona el mundo del deporte

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, ha ondulado mucho más allá de la política en el Mundo de los deportes. La muerte de Kirk durante un Compromiso de hablar en Utah conmocionado a la nación e inmediatamente planteó preguntas sobre el estado del discurso civil en Estados Unidos. Como Diferencia de noticiasLas figuras en todo el espectro deportivo intervinieron, ofreciendo condolencias, indignación y reflexiones sobre lo que esta tragedia dice sobre el momento actual.

Dentro del golf, surgieron varias voces prominentes. Phil Mickelson y Anthony Kim son solo algunas de esas voces que usaron sus plataformas para responder, desencadenando una ola de discusión tanto dentro como fuera de la comunidad de golf.

Declaración de Mickelson sobre libertad de expresión y violencia

Respuesta de Mickelson Rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más circulados del mundo del golf. Aunque reconoció que nunca había conocido a Kirk, Mickelson describió el asesinato como una «atrocidad» y centró su declaración en el principio de libertad de expresión.

En una publicación sobre X, Mickelson escribió que «el debate abierto es saludable y esencial», pero que responder al desacuerdo con la violencia es «enfermo, trastornado y crea una división mayor que se vuelve más difícil de superar». Sus comentarios lograron un equilibrio entre condenar el ataque e instar a un retorno a la cortesía en la vida pública.

Nunca conocí a Charlie Kirk, pero estoy destripado por esta atrocidad. El debate abierto es saludable y esencial. La libertad de expresión es un derecho constitucional. La violencia por estar en desacuerdo con alguien está enfermo, trastornado y crea una división mayor que se vuelve más difícil de superar. – Phil Mickelson (@philmickelson) 11 de septiembre de 2025

Kim Condemns en línea burla

Kim, quien recientemente se unió a la atención profesional de golf a través de Golf de la vidaDirigió su atención a un aspecto diferente de las consecuencias: burla en línea de la muerte de Kirk.

Surgieron informes de que una enfermera se había burlado públicamente el asesinato de Kirk. Kim respondió con una reprimenda aguda, diciendo que alguien que se comporta de esa manera «nunca debería tener un trabajo para preocuparse» por los demás.

Más allá de eso, Kim compartió más pensamientos A través de otras publicaciones X, a veces sonando casi abrumado por la ira por las reacciones que estaba viendo. No se contuvo de Llamar a las personas por nombre.

Algunos niños pequeños perdieron a su padre, una mujer joven perdió a su esposo, el mundo perdió un héroe ayer 4 comunicando sus opiniones pacíficamente y las personas que toman decisiones 4 ¿Nuestro país no puede respetar una oración de momento 4? @Jasmineforus es racista@Govtimwalz Desea la muerte a la gente💩 https://t.co/cyncirwkwf – Anthony Kim (@anthonykim_golf) 11 de septiembre de 2025

Veteran Caddy Kip Henley habla

Veteran PGA Tour Caddy Kip Henley También llevó a las redes sociales después del asesinato de Kirk, ofreciendo una reacción contundente y sincera. Abrió con una expresión simple pero clara de tristeza.

Un día muy triste en Estados Unidos. Me duele el corazón por la familia Kirk. – Kip Henley (@kiphenley) 10 de septiembre de 2025

Sin embargo, Henley no se detuvo allí. Él seguido Con un mensaje más fuerte, escribiendo: «Cualquiera que encuentre cualquier parte de alegría en la situación de Charlie Kirk es un ser humano moralmente en bancarrota. Ahora hay tantas personas enfermas en este mundo».

Sus comentarios contrastan fuertemente con las respuestas más enmarcadas políticamente de los demás, reflejando un Toma profundamente personal–Rooted menos en alineación ideológica y más en una postura moral clara contra la celebración del sufrimiento humano.

Rumores e informes no confirmados

En el remolino de reacciones, no se han confirmado todas las afirmaciones que rodean la vida y el legado de Kirk. Algunas cuentas de las redes sociales, como Liv Insider, caracterizaron a Kirk como un «fanático de #livgolf de toda la vida» y un defensor de la Equipo de 4aces GC.

Descansa en paz a toda la vida #Livgolf Fan Charlie Kirk. Un acérrimo @4acesgc_ Fan, nunca se perdió una transmisión de Golf Liv sin importar dónde estaba o qué estaba haciendo. Lo que la izquierda ha hecho a este país es vergonzosa. Y, como se esperaba, los medios de golf de izquierda no muestran vergüenza. Triste. pic.twitter.com/jzu2xby9xm – Liv Golf Insider (@livtracking) 11 de septiembre de 2025

Del mismo modo, una publicación X alegó que Tigre bosque se había comprometido a cubrir los gastos futuros de los niños de Kirk. Sin embargo, un Historia similar circula Después de la muerte de Kirk, diciendo que la estrella de la NFL Justin Jefferson, también prometió «pagar todos los gastos vivos y educativos para los dos hijos de Kirk». Ninguno de los reclamos ha sido confirmado en este momento.

La circulación de tales historias refleja qué tan rápido pueden formarse narraciones a raíz de la tragedia, pero también subraya la necesidad de una distinción cuidadosa entre los informes confirmados y la especulación.

Según Golf News Hub: Inmediatamente después de que Charlie Kirk falleció, Tiger Woods intervino inmediatamente, prometiendo pagar todos los gastos vivos y educativos para los dos hijos de Kirk. pic.twitter.com/4u4rpnodch – Maga (@Truthbomb50) 12 de septiembre de 2025

Sin embargo, la novia de Woods, Vanessa Trump, habló brevemente sobre la tragedia. Según SportskeedaElla «compartió una historia de Instagram sobre el incidente en el que rezó para que Charlie Kirk descansara en paz. Publicó un mensaje anterior de Kirk en el que expresó cómo todos sus desafíos se vuelven más fáciles cuando él mira a sus hijos en sus brazos».

Más amplio el mundo deportivo rinde homenaje

El golf no estaba solo en responder a la muerte de Kirk. En todo el deporte profesionalFiguras del fútbol, ​​el béisbol y más allá expresaron conmoción y ofrecieron oraciones por la familia de Kirk.

De los atletas que admiraban el activismo de Kirk hasta aquellos que simplemente condenaron la violencia política, el tono era consistente: dolor por la pérdida de vidas y preocupación por el clima cada vez más fracturado del país.

Charlie Kirk, un nombre sinónimo de tener el coraje de hablar lo que cree y buscar/dar la bienvenida a las que no está de acuerdo. No soy una persona política, pero soy un orgulloso ciudadano estadounidense y hoy fue sorprendente, triste y enloquecedor, todo lo mismo … – Pat McAfee (@patmcafeeshow) 11 de septiembre de 2025

La respuesta colectiva ilustra el poder de las figuras deportivas para trascender sus juegos en momentos de crisis nacional.

Estoy sorprendido y devastado al aprender sobre el fallecimiento de Charlie Kirk. Por encima de todo, Charlie era un seguidor de Jesús, un esposo y un padre. Era un hombre de pasión, coraje y devoción por tener un impacto eterno. Demi y yo estamos orando por Erika, sus dos hijos y … – Tim Tebow (@timtebow) 11 de septiembre de 2025

Mientras que algunos, como Mickelson, se centraron en la libertad de expresión, y otros, como Kim, destacaron la compasión, la más amplia comunidad deportiva Se hizo eco de un tema común: la violencia nunca debe reemplazar el debate, y el respeto debe permanecer en el corazón de la sociedad estadounidense.