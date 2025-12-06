PGN y Pertamina suministran logística de cocinas públicas e instalaciones de agua potable para las víctimas del desastre de Sumatra

Jacarta – Subholding de Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk también conocido como PGNtomados de la mano Pertamina se preocupa para proporcionar suministros logística cocina publica en el puesto de Pertamina Peduli, además de construir una instalación de filtrado agua limpia para las comunidades afectadas por las inundaciones de Aceh y Sumatra.

Lea también: KSAD no sabe quién paga el crédito Starlink en Sumatra, Denny Sumargo: ¡Envía la factura, yo pagaré!



El Gerente General (GM) de PGN Regional Sumatra, Andi Sangga, dijo que la asistencia estaba ubicada en el área de refinería de petróleo de la Unidad de Refinería (RU) de Pertamina en Pangkalan Brandan, Langkat Regency, Sumatra del Norte.

Andi enfatizó que este paso es muy crucial porque el apoyo logístico a las cocinas públicas se ha convertido en una prioridad máxima, debido a la necesidad urgente de alimentos, que es el mayor desafío en los campos de refugiados.

Lea también: El agua limpia se convierte en vida



«Hoy apoyamos el puesto de mando de Pertamina Peduli en RU Pangkalan Brandan a través del apoyo logístico de la cocina pública. En una situación de desastre, los alimentos listos para el consumo son una fuente de energía para que la comunidad se recupere rápidamente, por eso estamos tratando de satisfacer estas necesidades lo más rápido posible», dijo Andi en su declaración del sábado 6 de diciembre de 2025.

Lea también: Los conductores de reparto obtienen disposiciones especiales



El supervisor principal del área de RU II Pangkalan Brandan, Raden Cepih Herdanu Nugraha, añadió: Pertamina garantiza que esta cocina pública pueda funcionar todos los días, de modo que las comunidades afectadas tengan acceso constante a alimentos nutritivos, seguros e higiénicos.

«La gestión del puesto la lleva a cabo un equipo conjunto del Grupo Pertamina, voluntarios y elementos de la comunidad local. El objetivo es que esta cocina pública pueda preparar 2.000 porciones de comida por día. El proceso de cocción también se lleva a cabo de forma centralizada para mantener los estándares de limpieza y facilitar la distribución», dijo

Además de las cocinas públicas, PGN también ayuda a preparar instalaciones de filtros de agua de emergencia para ayudar a satisfacer las necesidades de agua potable. Actualmente la Planta Potabilizadora perteneciente a la RU II Área P. Brandan aún se encuentra en proceso de reparación debido a que la máquina quedó sumergida en el agua de una inundación cuando un desastre azotó el área de la planta.

Hasta ahora, la comunidad ha dependido de las instalaciones de agua potable de RU Brandan a través del tanque contra incendios, que se ha vuelto cada vez más limitada debido a la gran demanda después del desastre.

El jefe de la división CSR de PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, explicó que esta instalación utiliza una combinación de modernos sistemas de filtrado para convertir el agua de fuentes locales en agua apta para el consumo y lista para beber. La tecnología utilizada incluye filtros de sedimentos, filtros de carbón, ablandadores de agua, ósmosis inversa (RO) y bombas de refuerzo para mantener la presión para que todo el proceso funcione de manera óptima.