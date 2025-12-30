PGN SAKA señaló que la realización de la producción alcanzó el 113 por ciento del objetivo para 2025

Jacarta – PT Saka Energi Indonesia también conocido como PGN SAKA mostrar rendimiento operacional el cual se mantiene a lo largo de 2025, a través de la optimización de la implementación del Plan de Trabajo y Presupuesto por Programas (RKAP) 2025.

Lea también: Un analista predice que el precio de la plata alcanzará los 100 dólares por onza en 2026; aquí hay 5 factores que lo respaldan



El director principal de PGN Saka, Intan Fauzi, dijo que este desempeño refleja la consistencia de PGN SAKA como parte de Pertamina Gas Subholding, en el mantenimiento de la confiabilidad operativa. petróleo y gas upstream al tiempo que se prioriza el compromiso con la gestión ambiental y los programas de desarrollo comunitario (PPM) en torno al área operativa.

«Acumulativamente, realización producción equivalente (equivalente) PGN SAKA alcanzó el 113 por ciento de objetivo«, dijo Intan en su declaración, el martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: La administración garantiza que las operaciones de Sarinah continúen con normalidad después del incendio





Área de trabajo de petróleo y gas gestionada por PGN Saka.

Este logro refleja la eficacia de una gestión disciplinada, adaptable y basada en la innovación de las operaciones upstream de petróleo y gas. Este desempeño positivo fue impulsado por contribuciones significativas de varias áreas de trabajo, especialmente el Bloque Pangkah.

Lea también: Oro vs Plata, ¿Cuál es la inversión más rentable en 2026? Esta es la visión del analista



Al perforar el pozo de desarrollo del campo SID-5 Sidayu, PGN SAKA logró aumentar la producción con una tasa inicial de hasta alrededor de 2.000 BOEPD. Este éxito recibió el reconocimiento de PT Pertamina (Persero), que consideró este paso como una parte estratégica para fortalecer la seguridad energética nacional.

Además de aumentar la producción, la perforación SID-5 también es un paso importante en la implementación de innovación tecnológica a través del método de revestimiento durante la perforación, que ha demostrado ser capaz de aumentar la rentabilidad y el tiempo de perforación, sin comprometer los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa.

El desempeño operativo de PGN SAKA se ha visto fortalecido aún más por el éxito del programa de intervención de pozos, con la producción de petróleo en el Bloque Pangkah alcanzando un 113 por ciento por encima del objetivo, así como la realización de ventas de gas en el Bloque Muriah que ascienden a un 135 por ciento por encima del objetivo.

En el aspecto de perforación, PGN SAKA logró realizar tres pozos de desarrollo y dos actividades de reparación, superando el plan inicial.

«Con disciplina operativa, logrando más de 2,47 millones de horas de trabajo seguras, además de implementar tecnología de revestimiento durante la perforación, PGN SAKA contribuyó al aumento de la producción nacional de petróleo», dijo Intan.

«Este esfuerzo está en línea con la política de independencia energética así como con un compromiso con el medio ambiente y el empoderamiento de la comunidad», afirmó.