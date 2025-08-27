PGN EGMS revisó las filas de comisionados y directores, esta es la lista

Yakarta, Viva – Pt Perusahaan Gas negara tbk (PGN) Overa oficial Directores Y notario compañía. La decisión fue el resultado de una junta general extraordinaria de accionistas (EGMS) La pandilla se celebró el día con una sola agenda de cambios en la gestión de la compañía.

El secretario corporativo de PGN, Fajriyah Usman, reveló la decisión de RUPSLB basada en alrededor del 77.98 por ciento de los resultados de los accionistas que estuvieron presentes en la oficina de PGN.

«Agradecemos la mayor gratitud y aprecio a la Junta de Comisionados y Directores que han llevado a PGN a lograr el mejor desempeño en los últimos años», dijo Fajriyah a partir de su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

Dijo que se esperaba que la nueva formación de liderazgo de PGN pudiera negar que PGN es más sólido y ágil para enfrentar los desafíos de la volatilidad de la economía y el sector energético. Especialmente en la realización del papel principal de PGN en la canalización del gas natural a todos los sectores de clientes de manera sostenible.



Las nuevas filas de PGN.

«La diversificación de los negocios de gas natural también continuará desarrollándose para optimizar el papel del gas natural en el contexto de acelerar las transiciones de energía hacia las emisiones netas cero.

PGN también se compromete a continuar el desarrollo de la infraestructura integrada de gas natural para la asequibilidad de las personas con gas natural. La nueva iniciativa acompañó los pasos de PGN para administrar un núcleo de negocios, con la esperanza de proporcionar gas natural agregado para el país y la sociedad.



Oficial de Subholentes de Gas de Pertamina, PGN.

«El apoyo del gobierno y todas las partes interesadas fortalecerán a PGN para lograr los objetivos de las reservas de gas natural para la seguridad energética nacional», concluyó Fajriyah.

La siguiente es una lista de nuevos rangos de gestión de PGN.

Junta de Comisionados

Presidente Comisionado y Comisionado Independiente: Tony Setia Boedi Hoesodo

Comisionado: Edward Omar Sharif Hiariaj

Comisionado: Rambe Kamarulzaman

Comisionado: Thanon Aria Dewangga

Comisionado independiente: Conny Lolyta Rumondor

Comisionado independiente: Widjono Hardjanto

Directores

Presidente Director: Arief Kurnia Risdianto

Director de finanzas: Chess Dermawan

Director comercial: Aldiansyah Idham

Director de Estrategia y Desarrollo Comercial: Mirza Mahendra

Directura de infraestructura y tecnología: Cheapmanta

Director de gestión de riesgos: Eri Surya Kelana

Director de recursos humanos y apoyo comercial: Rachmat Hutama