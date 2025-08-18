PGN asegura la estabilidad del suministro de gas en Java Occidental y Sumatra

Yakarta, Viva – Pt Perusahaan Gas negara tbk (PGN) Continuar luchando por la disponibilidad suministro de gas natural En aras de la continuidad de apoyo operacional Todos los clientes permanecen estables. Especialmente el sector industrial, que tiene efecto multiplicador contra la economía nacional.

El esfuerzo también fue apoyado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, SKK Migas, PT Pertamina (Persero) y otras partes interesadas relacionadas. Que, intensamente, ha tomado las medidas necesarias para mantener la confiabilidad y estabilización del suministro de gas para los clientes en la región de Java Occidental y partes de Sumatra.

«Esta es una forma de sinergia de PGN con varias partes interesadas para luchar por la estabilización y el fortalecimiento del suministro de gas, para garantizar la continuidad de los servicios a los clientes», dijo. Secretario corporativo PGN, Fajriyah Usman fue citado de su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.

Ilustración de los oficiales de PGN Saka.

Actualmente la presión de gas en infraestructura pipa En esa área gradualmente estable con la adquisición de gas adicional para llenar el gas en la tubería. También se ha confirmado otra certeza adicional de suministro de gas y se utilizará para aumentar la confiabilidad operativa para mantener la estabilidad del suministro de gas para los clientes.

En línea con los esfuerzos para mantener la estabilidad del suministro, PGN aún recordó la importancia de controlar el gas por parte de los clientes.

«PGN aprecia el pleno apoyo del gobierno y de todas las partes interesadas relevantes y continúa coordinando activamente para obtener la mejor solución para obtener el suministro de gas de manera continua», concluyó Fajriyah.

