PGA Tour tira enchufe en Kapalua; El centinela en movimiento en 2026

En un movimiento sorprendente, el PGA Tour ha anunciado que El centinela no será disputado en su larga casa del curso de plantación en Kapalua Resort en Maui para la temporada 2026. La decisión marca una clara ruptura en la tradición: Kapalua ha sido la parada de apertura del año calendario en la gira PGA desde 1999 (a excepción de una anomalía en 2001).

La gira PGA atribuye el movimiento Para empeorar las condiciones de sequía en Maui, requisitos de conservación de agua cada vez más estrictos, desafíos agronómicos y obstáculos logísticos significativos. Liderazgo en la gira, incluido el CEO de PGA Tour, Brian Rolapp, y las partes interesadas locales, incluido el gobernador de Hawai, Josh Green, los funcionarios del resort de Kapalua y el patrocinador del título del torneo Seguro de centinelaTodos acordaron que el curso no cumpliría de manera confiable los estándares de PGA Tour en condiciones actuales.

«Tras las discusiones con la Oficina del Gobernador, así como el liderazgo de Sentry Insurance, el complejo de Kapalua y el condado de Maui, el PGA Tour ha determinado que el juego 2026 del Sentry no será disputado en el curso de plantación en Kapalua debido a las condiciones de sequía en curso, los requisitos de conservación del agua, las condiciones agronométicas y los desafíos logísticos», dijo el tour «, dijo el tour. «La información adicional del evento se compartirá cuando sea apropiado».

Lo que condujo a la decisión

Al corazón del problema es un sequía severa y sostenida Afectando a más del 90 por ciento del condado de Maui, dejando a más de 140,000 residentes sujetos a mandatos de conservación del agua. El lugar de buque local en sí mismo promulgó dos meses de sus cursos de plantación y bahía a principios de septiembre de 2025 como parte de los esfuerzos para conservar el agua y comenzar la remediación.

Un equipo de agronomía del PGA Tour realizó una visita al sitio y determinó que debido al riego limitado, las condiciones de césped deteriorada y las restricciones de agua, la calidad del curso no se pudo garantizar a tiempo para un torneo de enero.

El centinela no será disputado en el curso de plantación en Kapalua en 2026. – PGA Tour (@pgatour) 16 de septiembre de 2025

Más allá de las preocupaciones agronómicas, Las realidades logísticas jugaron un papel importante En el momento de la decisión: organizar un importante «evento de firma» de PGA Tour en la zona rural de Maui exige infraestructura de envío, coordinación de proveedores y la construcción de instalaciones de torneo, de las cuales se pueden escalar fácilmente sin un riesgo significativo.

Green apoyó públicamente la decisión del PGA Tour, enfatizando que las necesidades de agua de la comunidad deben ser lo primero. Sentry Insurance, que está profundamente invertido en Maui como socio comunitario, también acordó que la medida era necesaria bajo las circunstancias.

«Entendemos y apoyamos la decisión de la gira PGA, dados los desafíos relacionados con la sequía en curso», dijo Stephanie Smith, directora de marketing y marca y directora de asociación de golf en Sentry Insurance.

«Amamos a Maui y a las personas que hacen de la comunidad un lugar tan especial. Como hemos dicho durante años, Maui es una comunidad centinela que no es diferente a nuestra ciudad natal de Stevens Point, Wisconsin, y ese sigue siendo el caso. Nuestras comunidades están conectadas. Hemos construido amistades significativas en toda la isla, y esas relaciones son más grandes que el tournamento».

Implicaciones para el PGA Tour y Maui

El centinela es uno de los PGA Tour’s Nine Signature Eventscon un bolso de $ 20 millones y un campo que incluye ganadores del torneo del año anterior y el Top 50 en Clasificación de FedExcup. La pérdida de su espacio tradicional en Kapalua restablece casi tres décadas de continuidad y altera el ritmo temprano de la temporada de PGA Tour.

Para Maui y las comunidades de KapeauEl golpe es tanto cultural como económico. El torneo ha funcionado durante mucho tiempo como un evento de exhibición, trayendo a los mejores jugadores y exposición global de transmisión a Maui, con millones de dólares en impacto económico local cada año. Al mismo tiempo, el complejo cierre y un estrés cada vez más visible en la infraestructura de agua de la isla subrayan desafíos más amplios que enfrentan el golf y el turismo en Hawai, especialmente bajo las presiones de clima y recursos cambiantes.

“Since moving to the island in 1999, the tournament has raised more than $9.7 million for local charities. This includes a record-setting contribution of $747,704 from the 2025 event alone. These funds have been critical for organizations like Boys & Girls Club, Hale Makua Health Services, J. Walter Cameron Center, Ka Lima O Maui, Lahainaluna High School Foundation, and more, many of which rely heavily on this support to operar y servir a nuestras poblaciones más vulnerables ”, dijo Pamela Tumpap, presidenta de la Cámara de Comercio de Maui.

Moviendo el evento también plantea preguntas más grandes Acerca de la sostenibilidad de torneos de golf de alto perfil en islas remotas, donde se cruzan la carga logística y la vulnerabilidad ambiental. Si las condiciones no mejoran o no se encuentran lugares alternativos que mitigan esas vulnerabilidades, podemos ver más interrupciones en el horario de la gira en los próximos años.

«No se trata solo de un torneo de golf; se trata de mantener nuestra comunidad, la economía y los servicios vitales que las contribuciones del torneo hacen posible», agregó Tumpap. «Estamos con todos nuestros socios que sentirán esta pérdida profundamente».

Posibles alternativas

A mediados de septiembre de 2025, el PGA Tour aún no ha anunciado un sitio de reemplazo para la edición 2026 de Sentry. Sin embargo, los analistas y los escritores de golf son especulando en algunos lugares lógicos.

Algunos de los alternativas propuestas incluir volver a Omni la Costa Resort & Spa en California, que organizó el evento antes de 1999 y tiene la infraestructura para organizar un evento de PGA característico con relativa facilidad.

Otros contendientes: lugares de alta gama como Arroyo de sombras o Sherwood Country Club en California, o construir una mini-«swing de la costa oeste» alternativa a la Abridor con sede en Hawaii. También se ha especulado que la gira podría permanecer en Hawai, pero cambiar a otra isla con una mejor disponibilidad de agua.

Según PGA Tour, «el 2026 Sony Open en Hawai serán disputados en Water Courtee Cougry Club en Honolulu en la isla de Oahu, mientras que el PGA Tour Champions ‘ Campeonato Eléctrico Mitsubishi en Hualalai se jugará en la isla grande en Catheriphobou. «

La gira deberá equilibrar Varias prioridades en competencia Al seleccionar un nuevo sitio: