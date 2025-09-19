PGA Tour Champions Golfer y Minnesota Legend mueren a los 73

Golf perdió un verdadero competidor multifacético y caballero el 17 de septiembre, cuando John Harris murió a los 73 años después de un batalla con leucemia mieloide aguda. Harris fue celebrado no solo por su éxito en el PGA Tour ChampionsPero aún más para su histórica carrera de aficionados y su feroz lealtad a sus raíces de Minnesota.

Harris pasó su vida demostrando que el golf no es una calle de sentido único: no solo vas de aficionado a profesional y luego te desvanecen. Su camino fue en ambas direcciones, y se aseguró de que dejó una marca en cada capítulo.

Un destacado de dos deportes se convirtió en aficionado dominante

Harris nació en Minneapolis y creció en Roseau, Minnesota, pero no solo elegió un deporte y corrió con él. Mientras estaba en la universidad de la Universidad de Minnesota, protagonizó el hockey, ayudando a llevar a los Gophers al 1974 Campeonato Nacional de la NCAAy simultáneamente ganó el título de golf individual Big Ten ese mismo año.

Después de un breve coqueteo con el golf profesional a mediados de la década de 1970, ganando una tarjeta PGA Tour en 1975 a través de Q-School pero nunca encontró su equilibrio, Harris tomó una decisión audaz. Reclamó su estatus de aficionado en 1983 y se lanzó a la competencia aficionada, convirtiéndose en uno de los mejores de Minnesota.

Su El legado aficionado es asombroso. Ganó múltiples Minnesota State Amateur y Mid-Amateur Títulos, capturaron varios Minnesota, incluso cuando todavía era un aficionado, y finalmente fue coronado el 1993 campeón amateur estadounidense A los 41 años, el último «medio amateur» (jugador de 25 años o más) para ganar esa corona.

La gira de campeones y de regreso

El golf tampoco terminó con Harris. En sus 50 años, él regresó al golf profesional En lo que ahora es el PGA Tour Champions. Lo más destacado? Una victoria en los playoffs en el Campeonato del Banco de Comercio 2006.

Hizo casi 250 aperturas en el circuito superior, obteniendo el tipo de respeto de sus compañeros que va más allá de un currículum. Harris también fue mentor, maestro y un elemento fijo en el golf de Minnesota. Más tarde, se desempeñó como director de golf en su alma mater.

Su regreso al golf profesional se puso de pie como un testamento a su fuego competitivo y humildad. Nunca necesitó la etapa más grande; Solo necesitaba el correcto.

El legado no es solo trofeos

Muerte de Harris reverbera más poderosamente En Minnesota, donde dominó el golf aficionado en todo el estado durante décadas, recolectó diez premios de «Jugador del Año de Minnesota», y ancló múltiples esfuerzos del equipo nacional, incluidas cuatro apariciones en la Copa Walker para los Estados Unidos.

El era universalmente respetado por hacer las cosas en sus propios términos. Un atleta de doble deporte, campeón de mediano amateur, competidor de Champions Tour, entrenador y mentor, Harris trazó un camino menos recorrido, y lo hizo sin llamar la atención sobre sí mismo.

También demostró que una carrera de golf no tiene que ser lineal. A veces, los desvíos se convierten en las piernas más significativas del viaje.

“Probablemente fue el mejor jugador aficionado a nuestro nivel estatal [in the modern era] que habíamos visto en mucho tiempo ”, Warren Ryan, director/editor de comunicaciones para el Asociación de Golf de Minnesotadicho. “Básicamente dominó el golf amateur de Minnesota desde mediados de los 80 hasta 2001 antes de que decidiera volver a convertir a profesional. Valtó a todos jóvenes y mayores.

«Hablando con algunos de sus amigos cercanos, todos dijeron lo mismo: era el caballero consumado dentro y fuera del campo de golf. Siempre supo lo correcto y lo correcto que … su reputación era enorme».

Lo que pierde el mundo del golf y lo que queda

El PGA Tour Champions y Golf aficionado Los círculos por igual están disminuidos con Harris desaparecido. Han perdido a alguien que unió épocas: el mundo de la escuela de clasificación de la década de 1970, el orgullo y la ferocidad de la competencia aficionada y el equilibrio experimentado del juego de la gira senior.

Pero que Harris deja atrás No es solo un cuerpo de victorias y apariciones. Es una forma de competir. Es la creencia de que puede volver a la competencia nuevamente, en un alto nivel, en sus propios términos. Es un recordatorio de que Legacy no se trata solo de títulos, sino de las elecciones que haces, la dureza que muestras y el respeto que dejas atrás.

Los fanáticos del golf, especialmente aquellos que apoyan el «desvalido» o creen en el segundo (o tercero) actos, recordarán a John Harris no como una nota al pie, sino como alguien que siguió su propio curso y se aseguró de que contó.