Peyton Manning no podía creer esta decisión de Ben Johnson

El primer juego de Ben Johnson como entrenador en jefe del Bears de Chicago Terminó con una decisión de la que muchos fanáticos y analistas todavía están hablando, pero no en el buen sentido.

Abajo 3 puntos al Vikingos Con poco más de dos minutos restantes en el juego, Bears Kicker El Cairo Santos lo pateó entrando. No fuera de los límites, no es una sorpresa en el lado, simplemente por el campo. Los vikingos con gusto drenaron el reloj, y para el momento Caleb Williams Y la ofensiva volvió a tener la pelota, hubo nueve segundos y cero esperanza.

Brad Biggs del Chicago Tribune reveló que un GM rival le envió un mensaje de texto casi inmediatamente después del juego. Según Biggs, el GM se sorprendió de que Chicago no solo había echado la pelota de los límites.

NFL GM y Peyton Manning tienen comentarios similares sobre el debut de Bears HC Ben Johnson contra Vikings

«Recibo un mensaje de texto de un gerente general con otro equipo, disparo, antes de dejar la caja de prensa anoche, (y él) quería saber por qué no pusieron al fútbol fuera de los límites», dijo Biggs en un Aparición del 9 de septiembre en 670 The Score’s Mully & Haugh.

«Comen el fútbol fuera de los límites. El reloj no comienza. Son cinco yardas, pero eliminas cualquier posibilidad de que la pelota vuelva a jugar y el reloj pasó la advertencia de dos minutos. Patear la pelota de los límites, Minnesota Ball en la línea de 40 yardas. Este tipo (el GM) estaba fuera de su mente que no habían elegido simplemente perforar la pelota».

Peyton Manning, llamando al juego para ESPN, se hizo eco de esa incredulidad en el aire.

«Patalo de límites. Toma la penalización, está en el 40. Ahora tienes el tiempo de espera y la advertencia de dos minutos», dijo Manning ((dijocharla de fútbol H/T Pro). «Fuera de los límites. No fuera de la zona final, fuera de los límites».

«Simplemente no sé si tengo tiempo para ser el tipo de análisis de los Bears y hacer este programa», bromeó Manning.

Johnson ha asumido la responsabilidad de sus primeros errores

Johnson luego explicó que el plan era para un touchbackCon la esperanza de mantener a Minnesota atrapado en los 25 mientras preserva tanto el paro de dos minutos como un tiempo de espera. Pero cuando la patada era retornable, el plan se derrumbó.

El hecho de que El Cairo Santos no puede expulsarlo de la zona final es tan frustrante – Dave (@Dave_BFR) 9 de septiembre de 2025

Lo que hace que la situación de Johnson sea complicada es que no solo llama jugadas; Está entrando en un entorno donde cada paso en falso se siente como la confirmación que los osos no han cambiado.

Aún así, vale la pena señalar cómo Johnson manejó el momento. No agachó ninguna pregunta y no se escondió detrás de ninguna excusa vagas. Explicó su proceso de pensamiento y admitió que la ejecución salió mal. Eso es responsabilidad y es importante. Muchos entrenadores han cometido el mismo tipo de error en el año 1, y los mejores son los que aprenden rápidamente de él.

Los fanáticos de los Bears merecen su frustración: han pasado por toda la gama en las últimas décadas. Pero una mala decisión o dos en la Semana 1 no debería definir a Johnson. Lo que lo definirá es si puede aprender o no de esos errores y convertir sus lecciones en resultados.