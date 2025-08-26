Peter Friedlander de Netflix sale como jefe de televisión con guiones de EE. UU., Jinny Howe para reemplazar

NetflixEl jefe de nosotros y el contenido de televisión con guión canadiense y canadiense Peter Friedlander ha decidido salir de su puesto después de casi 15 años con el servicio de transmisión. Jinny HoweActualmente, el jefe de la serie dramática bajo Friedlander, ha sido promovida como su reemplazo.

Howe informará directamente al jefe de televisión de Netflix Bela Bajaria.

«Este ha sido realmente el viaje de su vida», dijo Friedlander en un comunicado el martes. «Unirse como el primer empleado en el equipo de la serie original y presenciar el increíble viaje de esta compañía, entrando en una de las marcas de entretenimiento más queridas del mundo, ha sido la emoción de mi carrera. Estoy profundamente agradecido con Ted, Greg y Bela por la oportunidad de trabajar junto a ellos, y a todos mis colegas y el Talent Incredible con el que he tenido el Honor Honor, cuyo creatividad y Talent han inspirado a ellos, y a todos mis colegas, y el Increíble Talento, he tenido el Honor Honor, cuyas creatividad y Talent tienen Inspirey Thany My Day. Partner desde que se unió en 2018. Verla ascender ha sido un privilegio, y sé que voy a dejar a la compañía en las mejores manos con ella al timón ”.

«Jinny aporta una energía y calidez increíbles a todo lo que hace, y sus instintos creativos y sus profundas relaciones de la industria la convierten en una líder inspiradora para nuestro equipo de la serie con guión en los Estados Unidos y Canadá», dijo Bajaría. «Ella tiene una habilidad especial para defender la narración audaz y distintiva y la construcción de asociaciones creativas genuinas, que han llevado a algunos de nuestros originales más queridos como Bridgerton, carne de res y el diplomático. Jinny también es realmente divertido trabajar con el término, y siempre está listo con una analogía alimentaria para cualquiera de cualquier ocasión. Ella continúa dando forma a nuestros espectáculos con su estilo característico y su entusiasmo infeccioso «.

Ella agregó: «Quiero agradecer a Peter por sus extraordinarias contribuciones en los últimos 14 años, demasiado para contar. Peter desempeñó un papel fundamental en la configuración de la estrategia de la serie original de Netflix, trabajando en programas icónicos que definieron nuestra marca y cautivó audiencias en todo el mundo en todo el mundo. No solo es un notable ejecutivo y productor, sino un mejor amigo.

Más por venir …