Peter Brook honrado en IFFSA Toronto junto con Guru Dutt Centenary

Festival de enfoque

El Festival Internacional de Cine de Asia del Sur Toronto regresa del 9 al 19 de octubre para su 14a edición, destacando las voces del sur de Asia, canadiense y afgana junto con homenajes a las leyendas del cine Peter Brook y Gurú dutt.

El festival comienza con estrenos canadienses de «Shadowbox» aclamado por Berlinale, protagonizado por Tillotama Shome, y «Sima’s Song» de Roya Sadat. El cineasta afgano Sadat dirigirá una clase magistral de «narración de historias en una tierra cambiante» con sus compañeros cineastas Mozhdah Jamalzadah, Aziz Dildar y Tarique Quyumi.

IFFSA 2025 Director visionario de honores Peter Brook con una presentación de «El Mahabharata«Introducido por su hijo Simon Brook. El festival también conmemora el centenario de Guru Dutt con una rara presentación teatral de» Pyaasa «, el evento de apreciación» Poesía de las sombras «de Anup Singh,» ecuos «adoscos de anhelo» de Anup Singh, la instalación inmersiva «Dreams».

Los estrenos canadienses incluyen «Calorie» de Eisha Marjara, «Have You Heard Judi Singh» de Baljit Sangra? y «Desi ficción» de Ash Varma. La programación presenta más de 100 estrenos y 40 eventos en los lugares del área metropolitana de Toronto.

«IFFSA Toronto se ha convertido en el hogar donde el cine del sur de Asia vive en su plenitud», dijo el director del festival Sunny Gill.

Viaje de jueces

El 30º Festival Internacional de Cine de Busan ha presentado a sus 15 miembros del jurado en cinco principales categorías de premios antes del evento del 17 al 26 de septiembre.

El jurado del premio New Currents, reconociendo a los cineastas asiáticos emergentes con un premio en efectivo KRW20 millones ($ 14,400), características Variedad La crítica Jessica Kiang, la directora georgiana Alexandre Koberidze («¿Qué vemos cuando miramos el cielo?») Y Coreano Helmer Oh Seung UK («The Shameless,» Revolver «).

El Premio BIFF MECENAT para documentales incluye al periodista Filmaker Ito Shiori («Black Box Diaries»), el director Kim Mire («Sanda») y el programador senior de Sundance Basil Tsiokos. El director del director tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke, quien ganó el Gran Premio de la Semana 2025 de los críticos de Cannes por «Un fantasma útil», se une al jurado del Premio Sonje junto a Byun Young-Joo («The Murmuring») y el cineasta taiwanés Lee Hong-chi.

El concurrente 20 ° mercado asiático de contenido y cine asiático se ejecuta del 20 al 23 de septiembre.