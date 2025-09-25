Pete Davidson llama a las redes sociales para encender a Pedro Pascal

Pete Davidson está llamando a Internet para encender Pedro Pascal. Mientras aparece en Theo von’s Podcast de «este pasado fin de semana» (a través de Gente), el alumno de «SNL» comentó cómo las redes sociales «no pueden esperar» para volverse contra las figuras de entretenimiento que anteriormente les ha encantado.

«Follando hace dos años es un gran actor trabajador», dijo Davidson sobre la reputación de Pascal. «Todo el mundo dijo: ‘Ha trabajado muy duro y ha sido un actor luchador’. Joder explota tan jodidamente. Luego, un año después, ahora está en todo porque está caliente y grande y todos dicen: ‘Ve a la mierda, amigo’ «.

«También es como, tienes que darle tiempo a alguien para adaptarse a ese nuevo nivel de fama», continuó Davidson. «Él ha estado golpeando durante 30 años y ahora es como si estuviera aprendiendo a tomar una taza de café o como tratar con alguien que te aprovecha en el hombro mientras tienes los auriculares y te asustan. Tienes que darle a ese tipo un puto segundo para, como, ajustarte».

«Es como si construiéramos a todos. Es, como, tan rápido para girar [on the celebrity]», Concluyó Davidson cuando Von estuvo de acuerdo, y agregó:» El turno es una locura «.

Davidson dijo que Pascal está lejos de estar solo y que las redes sociales «van a hacerlo con Walton Goggins a continuación … es, como, en cuestión de meses».

Pascal ha alcanzado los nuevos picos de carrera como el principal hombre de varias franquicias importantes de Hollywood, desde «Star Wars» (su papel en «The Mandalorian» se transferirá a la pantalla grande cuando «The Mandalorian y Grogu» llegue a los cines en mayo de 2026) hasta Marvel («Fantastic Four» abrió este verano y él será de regreso como Richards en Richards en el próximo año «Avengers: Doomsay»). Como parte de un Historia de portada de Vanity Fair A principios de este año, Pascal reveló que estaba siendo elegido en el universo cinematográfico de Marvel lo que le dio la mayor lucha de los usuarios de las redes sociales.

«Soy más consciente del descontento en torno a mi casting que cualquier cosa que haya hecho», dijo Pascal sobre interpretar a Reed Richards/MR. Fantástico, y agregó que las quejas regulares que escuchó fueron las siguientes: «Es demasiado viejo. No tiene razón. Necesita afeitarse».

Vea la entrevista completa de Davidson en el podcast «este pasado fin de semana» en el video a continuación.